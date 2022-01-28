Какими будут массовые мероприятия в этом году — узнай 11 февраля на митапе PMHUB Talk 2022

Событие станет официальной пре-пати Event Industry Forum 2022

Гибридные ивенты — новая норма, а написание альтернативных сценариев для проведения мероприятий вытесняет долгосрочное планирование. Главный вызов в индустрии — принимать решения мгновенно, преимущественно учитывая не стратегию, как это было раньше, а окружающий мир. И если начало пандемии в ивент-сфере ознаменовало переход в онлайн, то 2022-й требует гибкости и адаптивности. Вне зависимости от формата коммуникации с аудиторией.

За две недели до крупнейшей в Украине отраслевой конференции Event Industry Forum 2022 PMHUB соберет учредителей фестивалей и форумов, руководителей ивент- и кейтеринг-агентств, бренд-менеджеров и пиарщиков — чтобы обозначить тренды сегодняшней индустрии в Украине и за ее пределами.

— За годы независимости ивент-индустрия страны прошла нелегкий путь от становления и формирования молодой отрасли до признания и развития как мощного и важного сегмента на государственной экономической арене. Испытания высокой конкуренцией, отсутствием полноправного рынка и сверхсложным периодом пандемии не только закалили всех представителей ивент-индустрии, но и сделали их ивенторами будущего — универсальными адаптированными профессионалами, создающими историю событийной отрасли, — отмечает Денис Рынский, основатель крупнейшей отраслевой конференции Event Industry Forum, ивент-директор комплекса отдыха Emily Resort и руководитель ивент-агентства Global Events.

Участники PMHUB Talk 2022:

Юрий Пивоваров — CEO Киевского международного экономического форума;

Дарья Сёма — руководительница ивент-пространства PMHUB;

Ирина Данилевская — соучредительница и глава оргкомитета Ukrainian Fashion Week;

Сергей Слупский — руководитель ивент-агентства Slupsky Agency;

Александр Котолуп — основатель и идейный вдохновитель Figaro-Catering;

Максим Гузев — Head of Animal Proteins & Fats Export Division, МХП;

Оля Сафина — Employer Brand & PR-менеджерка Parimatch Tech, арт-директорка PMHUB;

Денис Рынский — основатель крупнейшей отраслевой конференции Event Industry Forum, ивент-директор комплекса отдыха Emily Resort и руководитель ивент-агентства Global Events.

— История PMHUB Talk началась год назад как серия блиц-интервью с лидерами ивент-индустрии. В этом году мы трансформируем онлайн-проект в полноценный офлайн-митап с панельными дискуссиями и нетворкингом, на котором предпочитаем спрогнозировать, каким будет год для рынка и чего ждать аудитории, — отмечает Дарья Сёма, руководительница ивент-пространства PMHUB.

Митап PMHUB Talk 2022 состоится 11 февраля в 18:00 в ивент-пространстве PMHUB по адресу Иоанна Павла II, 5.Участие бесплатно при условии предварительной регистрации. Присоединиться к митапу возможно при наличии документа о вакцинации, сертификата выздоровления после COVID-19 или негативного теста, сделанного не позднее чем за 72 часа.