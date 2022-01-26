Когда Китайский Новый год 2022? Дата и обычаи празднования

Если тебе грустно прощаться с праздниками, то у нас есть отличная новость! Елку можно еще не убирать: совсем скоро – китайский Новый год 2022. В этот раз его дата выпала на 1 февраля, так что оставь гирлянды и праздничные украшения!

Дата китайского нового года, в отличии от привычного нам, который мы встречаем по западному календарю всегда в ночь с 31 декабря на 1 января, меняется ежегодно.

Китайский Новый год 2022: когда праздник

Первый день праздника в Китае приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния. Празднование же обычно продолжается 15 дней – жители Поднебесной растягивают удовольствие аж на две недели.

Что интересно, в Китае 1 февраля будут встречать не 2022 год, а 4720 год!

Новый год наступит по китайскому календарю 1 февраля 2022, и праздновать его будут до 15 февраля!

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Как в Китае празднуют Новый год? Традиции

Традиции празднования Нового года в Китае тоже существенно отличаются от наших. Они обклеивают свои дома снаружи фигурками из алой бумаги и завешивают красными фонариками, которые, по поверьям, защищают их от злого монстра по имени Нянь.

В канун Нового года – в этот раз 31 января – семьи собираются за праздничным столом, а малыши получают в подарок традиционные красные конверты, Хунбао, с деньгами и открытками.

Но есть и похожие традиции: китайцы перед празднование Нового года тоже убирают свои жилища, таким образом, считается они очищают дома от прошлогодних напастей и готовятся к приходу новых приятных событий.

Закончится следующий год по китайскому календарю – 23 января 2023 (по привычной нам версии).

Фото: IStock