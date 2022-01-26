Даже если у тебя не получается этой зимой поехать в горы и там покататься на лыжах или сноуборде, не стоит расстраиваться: наверняка и в твоем городе есть крутая горка, на которой можно весело провести время! Только вот зачастую такие места находятся далеко от магазинов и других проявлений цивилизации. Поэтому очень важно не забыть взять с собой все необходимое из дому! Именно поэтому мы приготовили для тебя список вещей, которые могут пригодиться на зимних покатушках.

Итак, самое важное – это, конечно, снаряжение! Лыжи или сноуборд, ботинки, крепления, маска и т.д. Но часто даже самые опытные лыжники забывают (или ленятся брать!) с собой шлем, мол, какая там гора? Так, горка! Зачем мне шлем? Именно потому что вы идете кататься на такую себе «дикую» горку, нужно особенно побеспокоится о своей безопасности. Это ведь не Буковель, где заранее убрали все камушки с дороги! И, кстати, даже на «вылизанном» Буковеле тебя не пустят на гору без шлема. Хочешь проверить? Бронируй отель в Буковеле на следующий сезон, и преврати покатушки на местной горке в подготовку к большому приключению!

Второе – это одежда. Помимо непромокаемого костюма, в котором ты обычно катаешься, возьми с собой запасную кофту или свитшот. Поверь, после веселых покатушек будет очень приятно переодеться в свежую одежду и ехать домой в ней! Помимо лыжных перчаток также возьми с собой обычные повседневные рукавички: в них намного удобнее и везти снаряжение, и вообще ехать в транспорте. Советуем также захватить запасную пару носков, мало ли – вдруг снег набьется тебе в ботинок? Теплые сухие носочки не дадут замерзнуть и заболеть!

Кстати, если говорить об одежде, стоит упомянуть и шапку. Ты, конечно, это знаешь, но вдруг, если забыла, напоминаем, что шапка должна быть максимально тонкая и в тоже время теплая: на модную объемную вязку и пышный помпон шлем не налезет.

Стоит ли говорить, что все эти вещи нужно упаковать в рюкзак, который ты постоянно будешь носить с собой, и с ним же кататься. Поэтому рюкзак должен быть и вместительный, и удобный. Стильные кожаные рюкзачки оставь для прогулок по городу – испытание снегом они могут не выдержать!

Обязательно возьми с собой термос с чаем. Даже если поблизости есть кафе, ароматный чай намного приятнее пить прямо на горе, сидя в кругу друзей на утрамбованном снегу (важное условие таких посиделок – не промокающие лыжные штаны!). Романтика ведь!

Если вы отправляетесь на горку не на два-три часа, а планируете провести там целый день, возьмите с собой еду. Это могут быть бутерброды, снеки, фрукты, печенье – что-нибудь, что удобно есть руками.

Выбираем правильный свитер

Очень важно захватить с собой не промокающий чехол для телефона. Если такого у тебя нет, можешь использовать… обычный полиэтиленовый пакет! Тщательно упакуй телефон в рюкзак или во внутренний карман куртки и постарайся как можно реже доставать его на горке: лишняя влага не на пользу твоему любимому гаджету! Возьми наручные часы – так ты сможешь без проблем следить за временем.

Ключи от квартиры на горке стоит тщательно закрепить внутри рюкзака c помощью карабина, а не бросить на дно, как ты обычно это делаешь. Ведь во время покатушек молния может слегка сдвинуться и приоткрыть рюкзак. Из такого отверстия, конечно, не выпадут кофта или термос, а вот небольшой ключик спокойно может улететь в сугроб. А тебе ведь потом неохота его искать, правда?

Теперь переходим к списку вещей «ты же девочка», которые пусть и не входят в стандартный перечень необходимых на горке вещей, у любой уважающей себя девушки быть должны.

Собираем женскую сумку для тренировки

В непромокаемую косметичку упакуй минимальный набор косметики, которую советуем использовать только ПОСЛЕ покатушек: тональный крем, губная помада, тушь. Если накрасить глаза ДО катания, то за час в защитной маске или даже без нее ты рискуешь превратиться в панду с размазанной по щекам тушью. Да и вообще краситься перед горкой бессмысленно, все равно под бафом (а ведь он у тебя есть, да?), шапкой и лыжной маской никто не увидит твоего стильного мэйка.

Обязательно возьми с собой питательный крем, который нужно нанести на кожу через 10-15 минут после катания. И увлажняющий бальзам для губ, который в идеале нужно наносить на губы каждый час! Не забудь упаковать в рюкзак и влажные салфетки, ведь, снимая снаряжение, ты можешь запачкать руки, и совсем не факт, что рядом найдется умывальник.

И, конечно, захвати с собой расческу – волосы в любом случае слегка намокнут, и тебе обязательно захочется их расчесать после того, как ты снимешь шлем. Кстати, самая удобная прическа для покатушек – это низкая коса. Она не мешает одевать шлем, не лезет в рот, а главное, когда ты захочешь распустить волосы, они будут слегка волнистыми! Такой вот маленький женский лайфхак 🙂

Пусть наш список на первый взгляд кажется длинным, на самом деле все эти необходимые вещи легко поместятся в обычный рюкзак! И, кстати, этот список достаточно универсальный, он подойдет и для 2-3 часовых покатушек недалеко от дома, и для поездки в горы! Конечно, список теплых вещей значительно увеличится, однако самые основные пункты останутся неизменными.