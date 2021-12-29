Навстречу новогодним приключениям: 10 причин посетить семейное шоу «Кибер Санта. Другое измерение»
Зимние праздники – лучшее время для семейного отдыха. Создатели семейных шоу «Вартові Мрій» и «Winterra» точно знают, как зарядить новогодним настроением и заставить поверить в сказку и взрослых, и детей. Свой многолетний опыт организаторы воплотили в новом мультипространственном зимнем шоу «Кибер Санта. Другое измерение». И самое время погрузиться в волшебную атмосферу праздника.
10 причин посетить шоу «Кибер Санта. Другое измерение» всей семьей уже сегодня и подарить себе новогоднее настроение.
- Antigravity.show
Начнем с кульминации — Antigravity.show, которое ранее было показано на телешоу America’s Got Talent, а теперь стало частью «Кибер Санты». Уникальный, технологичный номер представляет из себя микс сценических решений, которые создают эффект свободного полета у главного героя. Это 3D-танец в исполнении актера, а не компьютерная графика, как может показаться. Гости «Кибер Санты» увидят живого актера, который отрывается от сцены и парит на глазах у зрителя. Полет актера дополнен реалистичной 3D-графикой и порой зрителю сложно определить, где задействован реквизит у актера, а где нанесены графические элементы.
- Зажигательный трек, записанный на Mozgi Studio
Соавторами главного трека шоу стали известные хитмейкеры страны – Алексей Потапенко (Потап), Инга Караглык и Владимир Кагарлык. Новогодний саундтрек можно услышать в шоу в исполнении Дяди Вади. Он органично дополняет сюжет представления и заряжает драйвом зрителей в зале Под этот зажигательный трек танцуют во время представления не только дети, но и взрослые.
- Три сцены, а не одна.
Формат существенно отличается от привычных новогодних постановок — это мультипространственное шоу. В «Кибер Санте» нет традиционного зрительного зала с театральной рассадкой. Зрители путешествуют между тремя сценами, перемещаются по залу вслед за актерами, взаимодействуют с ними и помогают в развитии сюжета. Сцены существенно отличаются друг от друга. Например, первая сцена шоу имитирует городскую площадь в канун зимних праздников. Здесь можно встретить жителей мира «Кибер Санты», а еще найти специальный маркер, который превратит в Санту каждого гостя шоу. Вторая сцена знакомит зрителя с помощниками Санты, а третья – погружает всех в виртуальную реальность и путешествие миром Антигравити.
- Нет мест? Присаживайтесь на декорации.
В шоу «Кибер Санта» царит полная свобода, за счет чего создается эффект максимального погружения в сюжет. В этом представлении декорации предназначены не только для актеров, а и для зрителей. Гости могут спокойно перемещаться с одной декорации на другую. Например, только что вы сидели на льдине, а через мгновение она становится одной из мини-сцен шоу, к которой приковано внимание всего зала. Сориентироваться на месте всем гостям помогут сами актеры, а также бодигарды шоу.
- Актеры станут зрителями, а зрители – актерами.
В «Кибер Санте. Другое измерение» полностью стерты границы между зрителями и актерами. Среди всех гостей шоу наш Проводник будет разыскивать главного героя. Вместе с зрителями актеры будут подбирать код для поиска Санты. И не обойдется без хакерского взлома компьютера Санты, в котором герои не справятся без помощи маленьких кибер-гениев, которые знают про компьютеры все. Вы не увидите двух абсолютно одинаковых шоу «Кибер Санта. Другое измерение» — в каждом представлении новые шутки и много импровизаций.
- На покупку билетов на шоу можно использовать 1000 грн из єПідтримка
Билеты на шоу можно приобрести онлайн на сайтах билетных операторов. Также билеты продаются на официальном сайте шоу без сервисного сбора и дополнительных комиссий. Независимо от того, где вы решите оформить билет, вы можете воспользоваться картой єПідтримка.
- «Кибер Санта. Другое измерение» — интересно детям, знакомо подросткам, увлекательно для взрослых.
Новое шоу будет актуально для зрителя любого возраста. Малыши будут вовлечены в путешествие вместе с героями шоу, подростки – узнают себя в главном герое, а взрослые смогут полностью окунуться в новогоднюю магию и насладиться зрелищными номерами.
- Микс жанров: хореография, воздушная гимнастика, батуты, жонглирование и актерское мастерство.
Микс сценический жанров – это главный секрет успеха шоу. За счет динамического сюжета и насыщенности номеров, его будет интересно смотреть каждому. Тут вы однозначно найдете для себя «любимого» героя или номер-фаворит, в зависимости от интересов и вкусов. «Кибер Санта. Другое измерение» уникальный формат, в котором классические элементы шоу дополнены виртуальной реальностью и Антигравити.
- Более 100 показов во время новогодних праздников.
Шоу «Кибер Санта.Другое измерение» проходит в Концерт-Холле ВДНГ с 11 декабря до 9 января. За это время артисты выйдут на сцену более 100 раз, чтобы подарить сказку каждому зрителю. Шоу проходит в праздничные и выходные дни от 4х до 6ти раз в день. Это позволяет выбрать удобное время визита каждому гостю.
- Не пропустите!
Формат подобного мультипростанственного шоу представлен в Украине впервые!
Это захватывающая история для всей семьи от режиссеров-постановщиков Константина Томильченко и Александра Братковского. Инновационный формат игрового шоу с технологичными визуальными спецэффектами, сногсшибательными акробатическими трюками, грандиозными декорациями, наряду с профессиональной игрой лучших актёров комического жанра и танцоров сможет увлечь и полностью вовлечь не только детей, но и взрослых.
Это шоу подарит вам незабываемые эмоции и впечатления, которые еще долго будут согревать ваши сердца.
Где: Концерт-холл ВДНГ (павильон №9), просп. Академика Глушкова, 1
Когда: по 9 января 2022 года.
Стоимость билетов — 690 грн