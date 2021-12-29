Навстречу новогодним приключениям:  10 причин посетить семейное шоу «Кибер Санта. Другое измерение»

Зимние праздники – лучшее время для семейного отдыха. Создатели семейных шоу «Вартові Мрій» и «Winterra» точно знают, как зарядить новогодним настроением и заставить поверить в сказку и взрослых, и детей. Свой многолетний опыт организаторы воплотили в новом мультипространственном зимнем шоу «Кибер Санта. Другое измерение». И самое время погрузиться в волшебную атмосферу праздника.

10 причин посетить шоу «Кибер Санта. Другое измерение» всей семьей уже сегодня и подарить себе новогоднее настроение.

Antigravity.show

Начнем с кульминации — Antigravity.show, которое ранее было показано на телешоу America’s Got Talent, а теперь стало частью «Кибер Санты». Уникальный, технологичный номер представляет из себя микс сценических решений, которые создают эффект свободного полета у главного героя. Это 3D-танец в исполнении актера, а не компьютерная графика, как может показаться. Гости «Кибер Санты» увидят живого актера, который отрывается от сцены и парит на глазах у зрителя. Полет актера дополнен реалистичной 3D-графикой и порой зрителю сложно определить, где задействован реквизит у актера, а где нанесены графические элементы.

Зажигательный трек, записанный на Mozgi Studio

Соавторами главного трека шоу стали известные хитмейкеры страны – Алексей Потапенко (Потап), Инга Караглык и Владимир Кагарлык. Новогодний саундтрек можно услышать в шоу в исполнении Дяди Вади. Он органично дополняет сюжет представления и заряжает драйвом зрителей в зале Под этот зажигательный трек танцуют во время представления не только дети, но и взрослые.

Три сцены, а не одна.

Формат существенно отличается от привычных новогодних постановок — это мультипространственное шоу. В «Кибер Санте» нет традиционного зрительного зала с театральной рассадкой. Зрители путешествуют между тремя сценами, перемещаются по залу вслед за актерами, взаимодействуют с ними и помогают в развитии сюжета. Сцены существенно отличаются друг от друга. Например, первая сцена шоу имитирует городскую площадь в канун зимних праздников. Здесь можно встретить жителей мира «Кибер Санты», а еще найти специальный маркер, который превратит в Санту каждого гостя шоу. Вторая сцена знакомит зрителя с помощниками Санты, а третья – погружает всех в виртуальную реальность и путешествие миром Антигравити.

Нет мест? Присаживайтесь на декорации.

В шоу «Кибер Санта» царит полная свобода, за счет чего создается эффект максимального погружения в сюжет. В этом представлении декорации предназначены не только для актеров, а и для зрителей. Гости могут спокойно перемещаться с одной декорации на другую. Например, только что вы сидели на льдине, а через мгновение она становится одной из мини-сцен шоу, к которой приковано внимание всего зала. Сориентироваться на месте всем гостям помогут сами актеры, а также бодигарды шоу.

Актеры станут зрителями, а зрители – актерами.

В «Кибер Санте. Другое измерение» полностью стерты границы между зрителями и актерами. Среди всех гостей шоу наш Проводник будет разыскивать главного героя. Вместе с зрителями актеры будут подбирать код для поиска Санты. И не обойдется без хакерского взлома компьютера Санты, в котором герои не справятся без помощи маленьких кибер-гениев, которые знают про компьютеры все. Вы не увидите двух абсолютно одинаковых шоу «Кибер Санта. Другое измерение» — в каждом представлении новые шутки и много импровизаций.

На покупку билетов на шоу можно использовать 1000 грн из єПідтримка

Билеты на шоу можно приобрести онлайн на сайтах билетных операторов. Также билеты продаются на официальном сайте шоу без сервисного сбора и дополнительных комиссий. Независимо от того, где вы решите оформить билет, вы можете воспользоваться картой єПідтримка.

«Кибер Санта. Другое измерение» — интересно детям, знакомо подросткам, увлекательно для взрослых.

Новое шоу будет актуально для зрителя любого возраста. Малыши будут вовлечены в путешествие вместе с героями шоу, подростки – узнают себя в главном герое, а взрослые смогут полностью окунуться в новогоднюю магию и насладиться зрелищными номерами.

Микс жанров: хореография, воздушная гимнастика, батуты, жонглирование и актерское мастерство.

Микс сценический жанров – это главный секрет успеха шоу. За счет динамического сюжета и насыщенности номеров, его будет интересно смотреть каждому. Тут вы однозначно найдете для себя «любимого» героя или номер-фаворит, в зависимости от интересов и вкусов. «Кибер Санта. Другое измерение» уникальный формат, в котором классические элементы шоу дополнены виртуальной реальностью и Антигравити.

Более 100 показов во время новогодних праздников.

Шоу «Кибер Санта.Другое измерение» проходит в Концерт-Холле ВДНГ с 11 декабря до 9 января. За это время артисты выйдут на сцену более 100 раз, чтобы подарить сказку каждому зрителю. Шоу проходит в праздничные и выходные дни от 4х до 6ти раз в день. Это позволяет выбрать удобное время визита каждому гостю.

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Формат подобного мультипростанственного шоу представлен в Украине впервые!

Это захватывающая история для всей семьи от режиссеров-постановщиков Константина Томильченко и Александра Братковского. Инновационный формат игрового шоу с технологичными визуальными спецэффектами, сногсшибательными акробатическими трюками, грандиозными декорациями, наряду с профессиональной игрой лучших актёров комического жанра и танцоров сможет увлечь и полностью вовлечь не только детей, но и взрослых.

Это шоу подарит вам незабываемые эмоции и впечатления, которые еще долго будут согревать ваши сердца.

Где: Концерт-холл ВДНГ (павильон №9), просп. Академика Глушкова, 1

Когда: по 9 января 2022 года.

Стоимость билетов — 690 грн