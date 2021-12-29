Самая теплая рождественская локация столицы: такой Арку Дружбы народов вы еще не видели

На днях соцсети взбудоражили фото и видео киевской праздничной локации, похожей на идеальную рождественскую картинку из модной открытки или фильма. Мы готовы озвучить, что же это за невероятное секретное место. Новая рождественская локация расположилась под Аркой Дружбы народов и называется Арка Gallery.

Однозначно — это главное must visit place в новогодних прогулочных маршрутах Киева. И будьте уверены: здесь не только невероятно красиво, но и тепло и уютно независимо от порывов ветра и силы мороза.

Самая теплая новогодняя локация Киева. Одна из главных киевских аттракций на зимние праздники — прогулка от Арсенальной площади, через Мариинский парк, Стеклянный мост, Владимирскую горку до самого Подола. Праздничная зона у Арки Дружбы станет вашим теплым убежищем и самой красивой точкой на пике этого маршрута. Она представляет собой стильную панорамную лаунж-галерею, укрытую от ветра, с которой открывается, пожалуй, лучший вид на Киев. Здесь повсюду полыхает живой огонь, заключенный в арт-инсталляции. А специальные конструкции ограждают внутреннее пространство от любых порывов ветра.

Для тех, кто любит еще погорячее. На локации расположен бар, который угощает напитками родом из Англии — это традиционные согревающие коктейли для тонких любителей можжевеловой настойки. Подкрепиться же здесь можно хот-догами.

Для созерцания самого лучшего панорамного вида на просторы праздничного Киева — панорамная галерея второго этажа.

И конечно, сердце локации — роскошная елка идеальной красоты и убранства.