Comic Con Ukraine 2022: количество билетов на конвенцию теперь ограничено

Всем гикам приготовиться — следующий Comic Con Ukraine состоится 3 и 4 сентября 2022 года. Любимая локация остается неизменной: Арт-завод «Платформа».

На Comic Con Ukraine уже побывали десятки всемирно известных звезд поп-культуры. Среди них: один из важнейших разработчиков игр в истории человечества Джон Ромеро, легендарный «Док» Браун Кристофер Ллойд, Гимли из трилогии «Властелин колец» Джон Рис-Дэвис, голливудский антигерой Дэнни Трехо, суперзвезда боевиков Марк Дакаскос, актрисы Наталия Тена (серия фильмов о Гарри Поттере) и Анна Шаффер (сериал The Witcher), британский писатель и сценарист Ричард Морган, авторы саундтреков к The Witcher 3: Wild Hunt группа Percival, модель и актриса Хелена Манковская, блогерка Eileen, корейский музыкант Song Wonsub и многие другие.

В 2022-м один из самых масштабных гик-праздников Европы станет более эксклюзивным и зрелищным. Поклонников поп-культуры будет ждать не один сюрприз. Некоторые из них создатели Comic Con Ukraine уже готовы открыть.

Прежде всего, в этом году организаторы ограничат количество билетов. Их будет ровно 40 тысяч. Это немного меньше, чем было посетителей в 2021 году. Купить билет в случае солдаута не удастся — даже в день фестиваля.

Для комфорта посетителей в 2022 году расширят территорию конвенции за счет дополнительных локаций и откроют дополнительные варианты прохода по площадке.

Также будет сделан дополнительный вход и выход в сторону станции метро «Черниговская».

Переделают центральный вход, чтобы увеличить его пропускную способность.

Установят новые точки фудкорта, бары и гардеробные.

Увеличат количество премиальных билетов.

Введут новый VIP-билет. Он будет содержать все преимущества премиального билета, откроет доступ ко всем фото- и автограф-сессиям без очередей и позволит попасть на территорию фестиваля раньше.

Конечно, кроме всех нововведений, гостей конвента будут ждать выступления звездных гостей, самое большое в Европе шоу косплееров и кавер-дэнсеров, Dog Cosplay Contest, игровые турниры, гигантский тематический маркет, концерты музыкальных коллективов, множество фотозон и все-все неизменные атрибуты Comic Con Ukraine .

Очень советуем купить билеты на один из самых масштабных праздников поп-культуры в Европе заранее, ведь их количество в 2022 году ограничено. Это отличный подарок к Новому году: сделайте, например, коллективный сюрприз всем своим друзьям. К тому же – приобрести билеты на фестиваль можно за так называемую «ковидную тысячу» в рамках государственной программы «єПідтримка».

Фото: Кирилл Емцов, Виталий Воробьев