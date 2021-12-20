Атмосфера поттерианы оживает на уникальном праздничном шоу от Osocor Residence

Osoсor Residence задает тон новогоднего настроения. В этом году посетителей будут удивлять не только зимним городком, словно сошедшим со страниц книг о Гарри Поттере, но и удивительным ледово-цирковым шоу. 18 декабря Osocor Winter Residence представил новое магическое шоу «Секрет ЗУВУ». Более 30 лучших цирковых артистов и фигуристов со всей страны, уникальные декорации и фаер-шоу на льду — разве это не настоящее волшебство праздника?

4 декабря Osoсor Residence открыл новый сезон праздничных развлечений в зимнем городке, воспроизведя любимые локации из Поттерианы. Теперь можно и самому посетить легендарный «Косой Переулок», где есть все атрибуты для колдовства в домашних условиях, выпить сливочного пива на фудкортах, согреться и посмотреть фильмы легендарной колдовской саги в кафе «Три Метлы», найти платформу 9 ¾, погадать на магической сфере и найти множество тематических развлечений как для взрослых, так и для малышей.

Едва ли не главная локация городка — огромная ледовая арена на 800 квадратных метров, которая вечером превратится в эпицентр праздничного действа вместе с шоу «Секрет ЗУВУ». Это новая постановка, которая создавалась Osocor Winter Residence в сотрудничестве с AMAconcert и соединила в себе разные зрелищные искусства. Шоу можно будет увидеть только во время зимней резиденции!

Osocor Winter Residence уже не в первый раз удивляет посетителей масштабными ледовыми шоу. В прошлом году был представлен «Чаросвіт». Сейчас зрелища выходят на новый масштаб, ведь к ледовому балету присоединятся воздушные гимнасты и фаер-шоу. Все для того, чтобы вы могли погрузиться в атмосферу праздника и вместе с артистами разгадать секреты фантастических тварей.

Показы шоу «Секрет ЗУВУ» состоятся 26, 31 декабря, а также 1, 2, 3, 7, 8, 9, 15 и 16 января в 19:00. Для детей в 18:00 возле катка стартует тематический интерактивный квест, который станет стартом праздничного приключения.

Напоминаем, зимний городок Osocor Winter Village уже работает и дарит улыбки всем, чьи сердца открыты для магии новогоднего чуда. Успей ухватить за хвост праздничную атмосферу и приходи своими глазами увидеть легендарный Хогсмид! Подробную программу и расписание развлекательных мероприятий ищите в соцсетях зимнего городка: Instagram и Facebook.

С 25 декабря до 15 января набирает обороты совиная почта, которая будет принимать письма от детей со всей Украины. Главные герои зимнего городка будут читать их и присылать детям приглашения в Osocor Winter Residence!

Osocor Winter Village будет работать всю зиму без выходных с 11:00 до 17:00. Каждый вечер с 17:00 до 22:00 здесь планируют устраивать зажигательные вечеринки. Праздничные тематические активности продлятся до 15 января, после этого Osocor Winter Village будет работать в обычном режиме.