Iron Maiden впервые сыграют в Киеве: Дата, билеты и подробности
Фото: @ironmaiden
Новость, которую так долго ждали украинские поклонники легендарной рок-группы! Iron Maiden впервые сыграют в Украине 29 мая 2022 года на столичном ВДНГ
Культовые рокеры добавили еще шесть европейских концертов в свой тур Legacy Of The Beast 2022, и Киев попал в список городов-счастливчиков, где состоится феерическое шоу.
Шоу Legacy Of The Beast – это квинтэссенция концертной карьеры легенд хэви-метала, которая уже собрала более 2 миллионов зрителей в 40 странах мира! В этот тур также вошло грандиозное выступление перед 100-тысячной публикой на легендарном Rock in Rio в Бразилии.
— Мы гордимся этим шоу и получаем отличные отзывы от многих фанатов, которые увидели концерты в Европе, Мексике, Северной и Южной Америке. В нашем шоу происходят невероятные и подчас даже безумные вещи! Например, реплика самолета Spitfire, парящего над сценой во время исполнения Aces High, тонны пиротехники, гигантский Икар, мушкеты и несколько действительно потрясающих огнеметов, с которыми мне ужасно весело, вот увидите! И, конечно, у нас есть Эдди, которого вы никогда не видели вживую, — рассказывает о шоу Брюс Дикинсон, вокалист Iron Maiden.
Маленький сюрприз! Специальными гостями киевского шоу будут Airbourne, австралийская рок-группа из Варнамбулы, при поддержке Lord Of The Lost.
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Шоу представит самые мощные хиты за всю историю существования коллектива. Абсолютно каждый найдет для себя ту же искру, будь то настоящий поклонник группы, или просто любитель мощного зрелища. Билеты уже в продаже эксклюзивно на concert.ua.
Это интересно! Продакшен тура Legacy of the Beast и сет-лист созданы на основе отмеченной наградами бесплатной мобильной игры от Iron Maiden с одноименным названием, которое доступно на платформах iOS и Android.
Организаторы шоу Iron Maiden в Украине H2D и VIRUS Music.
Полный список новых европейских дат:
22 мая Сroatia — Arena Zagreb
24 мая Сербия – Белград, Stark arena
26 мая Румыния – Бухарест, Romexpo outdoor
29 мая Украина — Киев, ВДНХ
13 июля Болгария – София, Аrena Armeec
16 июля Греция – Афины, Олимпийский стадион
Полный список всех европейских дат в туре Legacy Of The Beast 2022 здесь.
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