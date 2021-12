Iron Maiden впервые сыграют в Киеве: Дата, билеты и подробности

Фото: @ironmaiden

Новость, которую так долго ждали украинские поклонники легендарной рок-группы! Iron Maiden впервые сыграют в Украине 29 мая 2022 года на столичном ВДНГ

Культовые рокеры добавили еще шесть европейских концертов в свой тур Legacy Of The Beast 2022, и Киев попал в список городов-счастливчиков, где состоится феерическое шоу.

Шоу Legacy Of The Beast – это квинтэссенция концертной карьеры легенд хэви-метала, которая уже собрала более 2 миллионов зрителей в 40 странах мира! В этот тур также вошло грандиозное выступление перед 100-тысячной публикой на легендарном Rock in Rio в Бразилии.

— Мы гордимся этим шоу и получаем отличные отзывы от многих фанатов, которые увидели концерты в Европе, Мексике, Северной и Южной Америке. В нашем шоу происходят невероятные и подчас даже безумные вещи! Например, реплика самолета Spitfire, парящего над сценой во время исполнения Aces High, тонны пиротехники, гигантский Икар, мушкеты и несколько действительно потрясающих огнеметов, с которыми мне ужасно весело, вот увидите! И, конечно, у нас есть Эдди, которого вы никогда не видели вживую, — рассказывает о шоу Брюс Дикинсон, вокалист Iron Maiden.

Маленький сюрприз! Специальными гостями киевского шоу будут Airbourne, австралийская рок-группа из Варнамбулы, при поддержке Lord Of The Lost.

Шоу представит самые мощные хиты за всю историю существования коллектива. Абсолютно каждый найдет для себя ту же искру, будь то настоящий поклонник группы, или просто любитель мощного зрелища. Билеты уже в продаже эксклюзивно на concert.ua.

Это интересно! Продакшен тура Legacy of the Beast и сет-лист созданы на основе отмеченной наградами бесплатной мобильной игры от Iron Maiden с одноименным названием, которое доступно на платформах iOS и Android.

Организаторы шоу Iron Maiden в Украине H2D и VIRUS Music.

Полный список новых европейских дат:

22 мая Сroatia — Arena Zagreb

24 мая Сербия – Белград, Stark arena

26 мая Румыния – Бухарест, Romexpo outdoor

29 мая Украина — Киев, ВДНХ

13 июля Болгария – София, Аrena Armeec

16 июля Греция – Афины, Олимпийский стадион

Полный список всех европейских дат в туре Legacy Of The Beast 2022 здесь.

