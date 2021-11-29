Куда сходить с детьми в декабре: топ-5 мест

Первый месяц зимы, Новый год, Рождество, День святого Николая – наступает один из самых волшебных периодов года, который ждут не только романтические взрослые, но и дети. Увидеть новогодние огоньки, покататься на катке, познакомиться с Сантой, поесть вкусненького и провести время с родителями – вот о чем мечтает каждый ребенок. В этом году воплотить эти желания будет легко, ведь в столице произойдет много интересного. Новый канал собрал самые волшебные события для тебя и твоего ребенка.

Куда пойти с детьми в декабре 2021 года – читай в нашем материале.

Шоу-путешествие «Кибер Санта. Другое измерение»

Этой зимой поклонников новогодних фантастических представлений и фанатов компьютерных игр-путешествий ждет премьера концептуально нового мультипространственного шоу-путешествия «Кибер Санта. Другое измерение» от создателей грандиозных зимних постановок Winterra и «Вартові мрій».

Впервые в Украине в шоу окончательно стерты границы между зрителями, сценой и актерами – в нем не будет привычного зрительного зала и сидячих мест, а посетители отправятся в фантастическое путешествие между тремя сценами и сами окажутся в эпицентре сюжета, став частью представления. Увлекательная история для всей семьи, инновационный формат игрового шоу с технологическими визуальными спецэффектами, сногсшибательными акробатическими трюками, грандиозными декорациями наряду с профессиональной игрой лучших актеров комического жанра и танцовщиков смогут увлечь и полностью погрузить в атмосферу. Кульминацией станет показ Antigravity.show, уже покоривший судей американского шоу талантов и зрителей во всем мире, а в Украине будет демонстрироваться впервые. Больше информации можешь прочесть в нашем развернутом материале.

Где: ВДНХ, павильон №9

Когда: с 11 декабря по 9 января.

Стоимость: 690 грн

Osocor Winter Village – городок Гарри Поттера

Здесь живут феерические зимние развлечения и царит волшебная атмосфера. И с каждым годом Osocor Winter Village становится все более сказочным.

В прошлом году зимний Osocor поразил своей красотой — попавшие сюда люди были в восторге от магической атмосферы и фотоантуража в стилистике легендарной Поттерианы. В этом году сила выжившего мальчика укрепилась в киевской резиденции — и теперь здесь колдуют и удивляют с еще большим размахом. Масштабные декорации, невероятные инсталляции, кинозал, где можно посмотреть любимый фильм, знакомство с героями и даже кафе «Три метлы» – все это ждет тебя. Больше информации читай в нашем развернутом материале.

Где: Osocor Winter Village

Когда: с 4 декабря (без выходных – с 11:00 до 17:00. А по вечерам – с 17:00 до 22:00 – зажигательные вечеринки).

Стоимость: 350-500 грн

Зимняя страна на ВДНХ

Какой же будет «Зимова країна» в этом году? На время зимнего сезона территорию ВДНХ превратят в сказочный город. Его обитатели – феи-бабочки, волшебные эльфы, гномы, веселые снеговики, северные олени, забавные пушистики, динозавры. А главный герой праздника – Санта! Именно сказка станет мотивом зимнего сезона на ВДНХ: все, кто приедет в «Зимову країну» в этом году, смогут на время абстрагироваться от ежедневных забот. А еще вас ждет огромный каток, стеклянный дом и волшебное представление.

Где: ВДНХ

Когда: с 11 декабря 2021 года по 6 марта 2022 года.

Стоимость: 250 грн за вход + расходы на развлечения

Santa House – резиденция самого гламурного Санты современности

Премьера этой зимы – открытие резиденции Санты в Roshen Winter Village. Santa House – это интерактивная новогодняя история для всей семьи. В уникальной резиденции самого гламурного Санты ХХ века будет представлено пять локаций: картинная галерея с гигантской раскраской; мастерская для создания собственными руками уникальной игрушки на память; интерактивная локация Тик-Ток для драйвового настроения и записи собственного Тик-Ток-тренда; место перевоплощений, где каждый гость может стать любимым сказочным героем с помощью аквагрима. А также встреча и фотосессия со стильным и драйвовым Сантой.

На протяжении всего пути гостей Santa House будут ждать фокусы и игры с Эльфом, новогодний флешмоб с главной танцевальной звездой – Сантой, встреча с экстравагантными жителями Резиденции и множество развлечений. Santa House – это уникальная по стилю и впечатлениям современная Резиденция Санты, от которой дети и подростки будут в восторге!

Где: Roshen Winter Village

Когда: с 11 декабря по 9 января

Пн-пт – 12:00-20:00

Сб-вс и праздничные дни – 10:00-20:00

Стоимость: 290 грн

Музей Нового года

Музей Нового года – новая локация «Зимней страны на ВДНХ». Гости музея смогут узнать интересные факты об истории елки и елочных украшениях, о феномене «Елки в шкафу» и запрете Рождества, о традициях празднования на протяжении веков.

Изюминкой музея станут новогодние семейные реликвии, передаваемые из поколения в поколение, ранее не выставлявшиеся на всеобщее обозрение: первые игрушки конца ХIX и начала ХХ века; настоящие музейные экспонаты – ватные игрушки и первые стеклянные елочные украшения; персонажи сказок и сказочные звери; металлические проволочные игрушки, изготовленные из остатков военной техники; Деды Морозы и Снегурочки 50-60-х; антикварные елочные украшения; самые дорогие елочные экспонаты мира. Кроме винтажных праздничных украшений гостей выставки будут ждать уникальные предметы праздничного быта конца ХIX и начала ХХ века.

Где: ВДНХ, павильон №9

Когда: с 11 декабря по 9 января, 10:00-21:00

Стоимость: 60 грн

Выбирай для себя и ребенка то, что понравилось!