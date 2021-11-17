Кибер Санта. Другое измерение. На ВДНГ покажут новое мультипространственное новогоднее шоу

Этой зимой поклонников новогодних фантастических представлений и фанатов компьютерных игр-путешествий ждет премьера концептуально нового мультипространственного шоу-путешествия «Кибер Санта. Другое измерение» от создателей грандиозных зимних постановок «Winterra» и «Вартові мрій».

Впервые в Украине в шоу будут полностью стерты границы между зрителями, сценой и актерами — в нем не будет привычного зрительного зала и сидячих мест, а посетители отправятся в фантастическое путешествие между тремя сценами и сами окажутся в эпицентре сюжета, став частью представления.

— Шоу «Кибер Санта» — это результат работы звездной команды. Соавтором* главной музыкальной темы шоу стал Потап. А зазвучит она в исполнении солиста группы MOZGI — Дяди Вади*. Согласитесь, сложно представить себе новогодние праздники без зажигательных треков главных хит-мейкеров страны! — рассказывает директор Stаge Show Compаny Наталия Гончар. — А созданием невероятных визуальных эффектов и магии в шоу «Кибер Санта» занимаются Profi Innovations, Front Pictures и Red Rabbit Entertainment — лидеры рынка entertainment-компаний. Наше новое шоу точно изменит представление украинцев о традиционных зимних спектаклях. Приглашаем посмотреть.

Захватывающая история для всей семьи, инновационный формат игрового шоу с технологичными визуальными спецэффектами, сногсшибательными акробатическими трюками, грандиозными декорациями, наряду с профессиональной игрой лучших актёров комического жанра и танцоров сможет увлечь и полностью вовлечь не только детей, но и взрослых. Кульминацией представления станет показ «Antigravity.show», которое уже покорило судей американского шоу талантов и зрителей со всего мира, а в Украине будет продемонстрировано впервые. В нем благодаря сочетанию суперсовременных технологий и визуальных решений полностью растворяются границы реальности.

Вместе c главными героями гости проживут увлекательную новогоднюю историю, которая произошла накануне Нового года с мальчиком Марком. По сюжету в разгар празднований главный герой остается дома, чтобы протестировать новую компьютерную игру, которую так долго ждал. Неожиданно его прерывает появившийся из ниоткуда странный чат. А его загадочный собеседник – Санта – просит о помощи в поиске выхода из киберпространства, ведь из другого измерения он никак не успеет подготовиться к празднику и поздравить миллионы людей по всему миру. Киберпространство открывает свои двери Марку и история начинается…

Постановкой главного шоу этой зимы традиционно занимаются известные режиссеры-постановщики Константин Томильченко и Александр Братковский.

Премьера шоу состоится уже 11 декабря в Концерт-Холле ВДНГ.

Где: Концерт-холл ВДНГ (павильон №9), просп. Академика Глушкова, 1

Когда: с 11 декабря по 9 января.

Вход: 690 грн.