Кто выступит на Jager Music Awards 2021: стали известны имена приглашенных гостей
Вручение премии независимой музыки состоится 19 ноября на Кирилловской, 45
Имена сильнейших игроков украинской музыкальной индустрии назовут во время церемонии награждения Jager Music Awards 2021. Победителей выберут в 7 основных категориях: «Артист года», «Трек года», «Событие года», «Лейбл года», «Вклад в индустрию» «Социальная инициатива» и «Видео года». Самых перспективных музыкальных новичков традиционно отметят в номинациях Young Blood.
Кроме того, впервые в истории премии назовут обладателей специальных номинаций — «Помешанный артист года» и «Отпечаток года». В первой категории победителем станет артист или музыкальный продукт с межкультурной основой, объединяющей разные жанры и виды искусства. Во второй отметят молодого артиста, который, по мнению экспертов, имеет больше шансов оставить след на украинской сцене.
Специальными музыкальными гостями церемонии станут:
Skee Mask — электронный экспериментатор из Мюнхена. Вдохновляясь звучанием всемирно известных лейблов типа Warp Records или Chain Reaction, во время своих выступлений Skee Mask умело сочетает техно, даб и эмбиент. Что и продемонстрирует на Jager Music Awards 2021.
Группа «вагоновожатые» — всегда сложные, экспрессивные и очень драйвовые. В этом году музыканты издали свой первый украиноязычный альбом «Вогнепальне», треки из которого услышат гости премии.
«Курган & Agregat», которых называют «главной музыкальной группой украинской провинции», также совершили в 2021 году радикальный разворот от собственных хип-хоповых корней. На церемонии награждения группа сыграет треки из новой диско-фанк-джазовой пластинки «Зембоджа», а также выступит вместе с еще одними музыкальными гостями премии — LatexFauna. А те, в свою очередь, будут отвечать в лайн-апе премии за чиловый украинский дрим-поп.
KRECHET — яркий представитель новой волны прячущегося под маской украинского хип-хопа. За год выпустил 2 альбома, 3 EP и множество синглов. На его счету победа в номинации «Прорыв года», «Клип года» и «Коллаборация года» от Rap Ua.
Новые герои хип-хоп сцены PVNCH — на их счету два студийных альбома, горячие позиции в Топ-100 зарубежных релизов польского Deezer и первое место в украинском рэп-чарте TOP20UA от сайта rap.ua.
Hyphen Dash — хип-хоп-джазово-электронный проект. Они на сцене всего два года, но за это время ребята успели немало — издали лайв и два релиза, победили в конкурсе для молодых музыкантов и уже приступили к записи своего первого альбома.
Увидеть и услышать приглашенных гостей и победителей Jager Music Awards 2021 вживую можно будет на церемонии награждения уже 19 ноября на Кирилловской, 45. Мероприятие состоится с соблюдением всех карантинных норм. Лимитированное количество билетов уже в продаже.