Хогсмид возвращается в Киев: грандиозный Osocor Winter Village стал еще масштабней

В начале последнего месяца года самая шикарная развлекательная локация Киева Osocor Residence превращается в самое магическое место на Земле. 4 декабря в столице распахнет свои двери Osocor Winter Village. Именно здесь живут фееричные зимние развлечения и волшебная атмосфера. И с каждым годом Osocor Winter Village становится все более чарующим.

В прошлом году зимний Osocor захватил соцсети своей красотой — люди, попавшие сюда, были в восторге от сказочной атмосферы и фотоантуража в стилистике легендарной Поттерианы. В этом году сила мальчика, который выжил, укрепилась в киевской резиденции — и теперь здесь колдуют и удивляют с еще большим размахом.

Для погружения в волшебство — поражающие масштабностью декорации и невообразимые инсталляции.

Для близкого знакомства с миром Гарри Поттера — личная встреча с любимыми героями Поттерианы.

Для посвящения в маги — просмотр легендарной киносаги про Гарри Поттера на большом экране. Фильмы можно будет увидеть на всех языках мира и даже на языке жестов.

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Для вступления на путь магической практики — обновленная «Косая Аллея», которая удивит колдовскими мастер-классами и приведет в магазин для покупки атрибутов чародейства.

Для ярких эмоций — захватывающие аттракционы. Самые маленькие восхитятся новой горкой в Osocor Winter Village. А более взрослые и бесстрашные — тиром и игровыми автоматами со множеством игрушек.

Для укрепления чудотворного таланта — ледовое испытание на большом сказочном катке площадью в 800 квадратных метров.

Для отдыха и подкрепления магических сил — уютное теплое кафе «Три метлы», которое порадует сливочным пивом и множеством лакомств-новинок.

Osocor Winter Village будет радовать киевлян всю зиму без выходных с 11:00 до 17:00. А по вечерам, с 17:00 до 22:00, здесь планируют устраивать зажигательные вечеринки.

Давайте творить чудеса вместе в Osocor Winter Residence. До встречи в мире магии!