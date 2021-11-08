Unilever подводит итоги за третий квартал 2021 года

Компания Unilever представила результаты деятельности за третий квартал 2021 года. Базовый рост продаж составил 2,5%, при росте в объемном выражении на 1,5% и росте в ценовом на 4,1%

В третьем квартале оборот Unilever вырос на 4,0%, включая положительное влияние в размере 1,6% от сделок по слияниям и поглощениям за вычетом сделок по продаже, и отрицательный в размере 0,1% от колебаний валюты.

Свободный денежный поток составляет 13,453 млн евро по сравнению с 12,930 млн евро в 2020 году. Квартальная дивидендная доходность составляет 0,4268 евро на акцию. Программа обратного выкупа акций на сумму до 3 млрд евро завершится к концу года.

— В третьем квартале мы смогли достичь очень хороших показателей, базовый рост продаж составил 2,5%, что неизменно связано с непрерывной работой по усовершенствованию операционной деятельности компании и принятию ряда успешных стратегических решений, – говорит генеральный директор Unilever Алан Джоуп. — Мы успешно реализуем стратегические решения, о которых говорили в начале этого года, включая развитие нашего портфеля в быстрорастущих каналах. Категории премиальной косметики и функционального питания продемонстрировали существенный рост, и мы завершили процесс по приобретению бренда средств по уходу за кожей Paula’s Choice. Процесс отделения нашего чайного бизнеса полностью завершился 1 октября 2021 года. Мы обеспечили высокий уровень продаж в США, Китае и Индии. Страны Юго-Восточной Азии по-прежнему переживают сложные времена из-за пандемии, поэтому на этих рынках мы наблюдали снижение объемов продаж.

По его словам, товарооборот в секторе электронной коммерции вырос на 38% и сейчас на этот канал приходится 12% всех продаж. Приоритетом компании остается рост конкурентоспособности, и аналитики уверены в том, что в 2021 году компания сможет обеспечить базовый уровень роста продаж на 3-5% в пределах долгосрочного плана, несмотря на все более трудные условия. Волатильность затрат и сроки движения отпускных цен создают более высокий, чем обычно спектр возможных результатов по марже на конец года.

Рост цен остается на столь же высоком уровне, что, по прогнозам аналитиков, продолжится до следующего года.