Хэллоуин 2021: где отпраздновать в Киеве? Топ-5 событий

Ну что, готов? Хэллоуин 2021 приближается! Героини сериалов «Зачарованные» или «Баффи — истребительница вампиров», сейчас бы точно уже искали себе праздничные образы и готовились противостоять темным силам. Но хорошо, что мы находимся в реальной жизни, поэтому давай выберем себе самый красивый/страшный костюм и будем готовы к звонку в дверь с криком: «Сладости или жизнь?»

Но, если ты не хочешь сидеть дома, лови топ-5 крутых событий на Хэллоуин в Киеве. Вся нечисть и ангелы уже готовятся к зажигательным вечеринкам, мероприятиям и приглашают именно тебя присоединиться к празднику. Выбирай свое!

HALLOWEEN для взрослых в Osocor Residence

Когда: 29 и 30 октября

Где: Osocor Residence, г. Киев, ул. Виноградная 2

Стоимость: депозит 1500 грн + входной билет 1000 грн

Киев готовится к HALLOWEEN, а Osocor Residence сделает в честь этого праздника такое шоу, которого ты никогда не видел и даже не мог представить. На HALLOWEEN резиденция превратится в художественный бордель, в котором зритель станет непосредственным участником событий и погрузится в откровение загробных страстей. А чего на самом деле ждать? Не знает никто, ведь действо эксклюзивное и покажется публике впервые. Только темные силы страсти подсказывают: леди, готовьте кружевные чулки, красные помады, цветы в волосы и самые роскошные аксессуары для полного погружения в полыхающую сказку бешеной любви…

HALLOWEEN — Для всех студентов

Когда: 29 и 30 октября

Время: с 16:00

Где: Ледовый стадион — FESTIVAL SPACE., Г. Киев, пр. Академика Глушкова, 9

Стоимость: от 200 до 700 грн

На вечеринку приглашают не только студентов, но и всех киевлян, ведь студент — это не уровень образования, а стиль жизни и настроения. Событие устраивают уже десятый год подряд. На двух сценах для всех гостей выступят крутые ди-джеи, артисты и реперы. Но эта вечеринка не только о танцах, но и о знакомствах. Ведь на событие приглашены известные блогеры и тик-токеры, которые с радостью пообщаются со своими фанатами.

Макияж на Хэллоуин 2021: топ-5 оригинальных образов

Хэллоуин в цирке

Когда: 29 октября — в 14:00 и 19:00. 30 октября — в 12:00 и 16:00. 31 октября, в 12:00 и 16:00

Где: Национальный цирк Украины, проспект Победы, 2

Стоимость: от 50 до 550 грн

А вы готовы посетить сумасшедшую вечеринку к грандиозному празднованию Halloween? Ведь на три дня здание цирка превратится в убежище для всякого рода нечисти. А еще добавьте к воображению водную стихию, как мистическое среду, которая прячет не только страхи, но и тайны отражения окружающего мира. В воде, как в зеркале можно увидеть истинную сущность и глубину. Она очищает и передает информацию, а также является основой большинства народных обрядов, символом свежести, прозрачным источником, воплощением богинь и существ, живущих в ней.

К тому же, маленьких монстриков ждет запланированный аквагрим и насыщенная развлекательная программа. Продолжительность спектакля в манеже 1 час 30 минут, без антракта. Длительность всего мероприятия — 2 часа 30 минут.

Экскурсия по Лысой горе при свечах

Когда: 30 октября с 19:30 до 22:30

Где: Андреевский спуск, 13

Стоимость: 150 грн

Участники зажгут свечи и с ними преодолеют гору и страх. Пошуршат осенними листьями и распугают призраков. А самые смелые, которые пройдут весь маршрут, смогут выпить особого праздничного глинтвейна! Бери свечи, теплую одежду, удобную обувь и хорошее настроение. А также друзей — ведь вместе и черта бить не страшно. Зубчика чеснока, ароматные травы, рога, копыта, метлы и маски всячески приветствуются. Будет страшно весело… Лучше зарегистрироваться заранее, ведь количество мест ограничено.

Просмотр фильма «Хэллоуин убивает», 18+

Когда: с 21 октября

Где: в сети кинотеатров «Планета Кино»

Стоимость: от 100 до 210 грн

Триллер «Хэллоуин убивает» является прямым продолжением фильма, вышедшего в 2018 году. А первый фильм ужасов из этой серии, положивший начало целой киновселенной, вышел на экраны в 1978 году. Роль убийцы и маньяка Майкла Майерса с тех пор сыграло много разных актеров. Кроме оригинальных фильмов популярностью пользовались комиксы по этому сюжету, компьютерные игры и рассказы. К своей роли в очередной ленте вернулась Джейми Ли Кертис. Если вы хотите почувствовать яркие эмоции ужаса — вам точно на этот фильм!

А, если ты все-таки захочешь отпраздновать Хэллоуин дома с множеством вкусняшек и фильмов, читай наш материал — как украсить дом на Хэллоуин 2021.

Фото — iStock

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