Концертно-фестивальная осень: Куда пойти в Киеве осень 2021. Афиша событий

Лето закончилось, а Киев не собирается сбавлять обороты. Продолжаем фестивалить, танцевать и петь в один голос с любимыми исполнителями. Отмечайте в календарях следующие даты — эти события нельзя пропускать!

Go-A — 23 сентября

Фавориты Евровидения 2021 и творцы самой крутой украинской музыки этого года дадут теплый концерт на террасе, хватая за хвост уходящее лето. Go-A точно не позволят никому впасть в уныние.

Локация: Всі. Свої D12 (ул. Десятинная, 12).

Цены: от 490 грн.

Проект «30х30. Современное украинское искусство»

9 сентября в Национальном центре «Украинский дом» состоялось открытие выставочного проекта «30х30. Современное украинское искусство», который проходит в рамках программы к 30-летию независимости Украины. Куратор выставки, искусствовед Валерий Сахарук, сформировал экспозицию из 30 работ, отражающих и представляют украинское искусство в период 30 лет независимости страны. Особенностью проекта является равнозначность художественных произведений и кураторского текста в пределах выставочного пространства. Выставка базируется на исследовании искусствоведа, которое стало основой для создания одноименной книги. Выставка продлится до 29 сентября.

Локация: Украинский дом

Цена по запросу

Asaf Avidan — 15 октября

Asaf Avidan — это уникальный голос и философские авторские произведения. Его тенор-альтино музыкальные критики считают гениальным, а новый альбом — красивым откровением. Один из лучших артистов из Израиля скоро впервые в Киеве с презентацией своей седьмой пластинки Anagnorisis.

Локация: Bel Etage Music Hall (ул. Шота Руставели, 16А).

Цены: от 890 грн.

Первая Украинская Биеннале Цифрового и Медиа Искусства — с 15 по 30 октября

Уникальное инновационное культурное событие — первая Украинская Биеннале Цифрового и Медиа Искусства состоится с 15 по 30 октября. Более 50 современных работ художников из 15 стран мира будут представлены на 700м² современной медиа галереи ARTAREA в Киеве. Программу биеннале дополнят живые выступления артистов и международная конференция. Благодаря поддержке Украинского культурного фонда, посольства Испании в Украине и Испанского Агентства по развитию (AECID) вход на все мероприятия будет свободным, при условии предварительной записи.

Локация: Культурно-художественный комплекс ARTAREA

Вход свободный, по предварительной записи

Jamala — 21 октября

На октябрьском концерте певица планирует представить сразу две свои музыкальные работы: мини-плиту «Мы» и полноформатную пластинку «5/45». Однако без обожаемых украинскими меломанами хитов Джа, конечно, не обойдется.

Локация: МЦКИ ПУ (Октябрьский дворец) (Аллея Героев Небесной Сотни, 1).

Цены 300-1250 грн.

Ëлка — 27 октября

Каждый из нас отправлялся с ней в «Прованс» и радостно подпевал «Около тебя». Скоро одна из самых экстравагантных певиц нашего пространства даст концерт со свежим альбомом «Мне легко». Без фирменного «Прованса» от Ёлки этой осенью, конечно, тоже не обойдется.

Публика уже много лет обожает Ёлку за легкую атмосферу на каждом концерте. Неудивительно, что именно так — «Мне легко» — называется программа, которую певица и ее команда представят в столице 27 октября. Лети в Киев, Лиза, лети!

Локация: Stereo Plaza (п-т Лобановского, 119).

Цены: от 650 грн.

The Dead Daisies — 16 ноября

Что получится если вместе соберутся музыканты из лучших рок-групп всех времен и народов (Deep Purple, Whitesnake, Black Sabbath и т. д.)? А получится самая лучшая группа по тяжелому року нашей современности. The Dead Daisies везут в Украину новый нашумевший альбом — Holy Ground.

Локация: Bel Etage Music Hall (ул. Шота Руставели, 16А).

Цены: от 890 грн.

Vivienne Mort — 19 ноября

За плечами этой инди-группы 6 магических альбомов, от которых много лет без ума поклонники. Vivienne Mort во главе с неповторимой Даниэлой Заюшкиной дадут большой концерт в столице.

Локация: МЦКИ ПУ (Октябрьский дворец) (Аллея Героев Небесной Сотни, 1).

Цены: от 580 грн.

Арсен Мирзоян — 30 ноября

Один из самых харизматичных украинских певцов Арсен Мирзоян отметит 10 лет сольной карьеры большим концертом. На нем артист представит свежую пластинку и любимые фанатами хиты.

Локация: Национальный дворец искусств Украина (ул. Большая Васильковская, 103)

Цены 350-2300 грн.