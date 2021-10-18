В столице состоится премьера экспериментального пластического спектакля «Трактуючі вічне мовчання»!

19 октября 2021 на «Сцене 6» Довженко-центра состоится премьера экспериментального пластического спектакля «Трактующие вечное молчание», в роли главного героя выступит известный танцор Александр Прохоров!

Актуальный вопрос поиска себя обострился до границы времени и чувств… Творческая команда ID_Art production представляет авторский проект, поднимая извечные вопросы, ответы на которые найдет зритель сквозь призму себя.

Главный герой Александр Прохоров станет воплощением человека нового времени. Он встретиться с собственными мыслями, которые превращаются в страх, сомнения, иллюзию, новые смыслы, которые меняют внутренний мир, отображенный снаружи.

Концептуальный хореографический спектакль «Трактующие вечное молчание», где зрители проживут собственный эпизод идентификации – вечный путь без маршрута и навигации. 3D-эффекты сюжетного погружения создадут новую реальность, с которой столкнулись все и каждый в актуальный трансформационный период. От падения в собственную пропасть до принятия зримого воздуха над собой – время камерной иммерсивности с вами, о вас, и для вас.

Премьера «Трактуючі вічне мовчання» – 19 октября 2021 в 19:00 на «Сцене 6» Довженко-центра.