С Днем Защитника Украины: поздравления в прозе

14 октября мы будем отмечать День защитника Украины. И чтобы вы могли порадовать своих любимых мужчин, мы собрали самые красивые и теплые слова-поздравления с Днем Защитника Украины 2020 в прозе, которые можно вписать в открытку, сказать лично или прислать в одном из мессенджеров. Сохраняйте себе!

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Поздравляю тебя с 14 октября — Днем защитника Украины. Желаю силы и крепости духа, энергии и оптимизма, благополучия и спокойствия. Пусть жизнь будет наполнена приятными и позитивными эмоциями, и в ней будет место только миру и любви!

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Дорогие мужчины! Мирного неба над головой, уюта, спокойствия и тепла. Пусть всегда находится повод для улыбки, и даже в самые непростые моменты рядом будут люди, готовые поддержать и подставить плечо!

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В этот день хочется пожелать, чтобы каждый ваш день дарил положительные эмоции, чтобы все мечты исполнялись и планы реализовывались в кратчайшие строки. Дорогие защитники, вы – наша гордость, опора и стимул быть лучше каждый день, чтобы создавать гармоничный и счастливый мир!

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В этот праздничный день хочется каждому защитнику Украины пожелать, чтобы мир будет аксиомой, а не исключением. Пусть дома вас всегда ждут и обязательно дожидаются. Вы наша гордость и честь!

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Поздравляем вас, наши защитники, с этим столь важным сегодня праздником! Вы – это воплощение мужества, силы и героизма, и от всего сердца желаем, чтобы каждое утро начиналось с улыбки, а ночь приходила в объятьях любимого человека. Пусть ваши руки держат руки любимых, а не оружие! И пусть на небе над вашей головой не будет ни облачка!

Фото: Istock

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