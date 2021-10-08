«На акваторії заводу купатися було заборонено»: масштабна виставка у М17

23 сентября в Центре современного искусства М17 открылась выставка «На акваторії заводу купатися було заборонено»

«На акваторії заводу купатися було заборонено» — это первая масштабная презентация работ художников и художниц, которые в последние годы работали на территории бывшего Одесского судоремонтного завода СРЗ-2, превратив ее в уникальный культурный кластер и трансмедиальную лабораторию.

За несколько лет закрытая территория СРЗ-2 стала симбиозом скульптурных, живописных, шелкотрафаретных и инженерных мастерских, музыкальной студии, а также ателье. Условия же, которые позволили этот органический синтез и диалог искусств, являются исключительными для новейшей истории украинского искусства.

— Главная идея выставки — показать трансформацию, то, как за пол года из развалившихся, сырых, ободранных помещений создали мастерские, которые не хотелось покидать. Я вижу СРЗ все же как завод, который производит художественные образы, музыкальные перформансы, выступления, вечеринки, лабораторные эксперименты. Это настроение мы и хотели передать в выставочном пространстве М17, — Жанна Кадырова, художница, куратор проекту.

Выставка исследует феномен возникновения самоорганизованного творческого сообщества и сами эти объединительные условия, главным из которых стало пространство: оставшийся судоремонтный завод в историческом центре Одессы, который сегодня существует под угрозой исчезновения из-за приоритетов масштабной застройки береговой линии. На примере арткластера СРЗ-2 проект поднимает вопрос нестабильного положения художника / художницы в обществе, а также возможностей для его / ее реализации и развития.

— Экспозиция «На акваторії заводу купатися було заборонено» в М17 рассказывает о работах художников и художниц, которые работали на СРЗ, там можно увидеть найденные объекты, плакаты, много фото и видеодокументации того, каким был завод и как его помещение переделали художники. В частности заметна работа Жанны Кадыровой, куратора проекта, — чувствуется внимательное отношение к пространству и его истории. Памятные знаки, плакаты и другие артефакты, через которые по цепочке можно было воспроизвести организацию работы и бытия рабочих там — благодаря работе художников мы имеем возможность узнать больше о его истории, сотрудниках и жизни, — Наталья Шпитковська, директор ЦСИ М17.

В экспозицию вошли работы таких художников / -ниц, как Женя Вольно, Вася Дима, Максим Зацаринный, Жанна Кадырова, Павел Клименко, Commercialpublicart, Наталья Кушнир, Наталья Мариненко, МНПЛ, Денис Рубан, Ereh Saw, Никита Тищенко, Дарья Чечушкова, Ксения Щербакова и другие. Представлены и артефакты и другие свидетельства из прошлой жизни завода, архивные материалы и документация момента его трансформации.

Кураторы: Жанна Кадырова, Майя Колесник

Экспозиция открыта с 23 сентября по 24 октября 2021

Официальное открытие: 23 сентября в 19:00

Часы работы: вторник — воскресенье, с 11:00 до 21:00

Адрес: Центр современного искусства М17, ул. Антоновича, 102-104

Центр современного искусства М17 — культурная институция, которая стремится стать местом диалога для профессиональных кругов, платформой для изучения и исследования исторических и современных культурных процессов. Вместе с украинскими и международными экспертами мы предпочитаем обучать и вдохновлять украинское общество; через выставки, разнообразные художественные и образовательные практики способствовать положительной трансформации. ЦСИ поддерживает художественные эксперименты, коллаборации и международные обмены для экспертов и художников различных направлений для интеграции украинского искусства в мировой контекст.

Adamovskiy Foundation — фонд, основанный бизнесменом Андреем Адамовским в 2018 году. Деятельность Фонда носит некоммерческий характер и нацелена на сохранение и изучение культурного наследия Украины и стран Восточной Европы, а также имеет целью популяризацию культуры и искусства как залога устойчивого и цивилизованного развития общества.

ArtCult Foundation — общественная организация, созданная инициативной группой с целью популяризации и поддержки искусства в Украине и за рубежом. Фонд занимается проведением выставок, арт-проектов, фестивалей, благотворительных аукционов, образовательных проектов и других событий в культурной сфере.

Havas Engage — один из лучших агентств маркетинговых сервисов в Украине, часть всемирной рекламной сети HAVAS. Спросите «Чем занимается команда Havas Engage?» и услышите три главных слова: интегрированные маркетинговые коммуникации. Масштабные рекламные кампании, спонсорство, национальные промоакции и трейд-маркетинговые программы. Также в агентстве есть отдельная практика под названием Havas Events. Ее специалисты занимаются организацией ивентов разного формата на любой вкус.

СРЗ-2 сегодня — пространство для реализации идей, на территории которого художники, имея полную свободу самовыражения, могут обмениваться опытом, мыслями, а также работать с пространством направления, экспериментировать со сценографией и site-specific экспонированием произведений.