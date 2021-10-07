stop_sexтинг выпустил аудиосказки о безопасном интернете для детей от 4 лет

Образовательный проект #stop_seхтинг в годовщину выпуска книги «Хаппи и ее суперсила» Иры Бовы представил сказку в аудиоформате. Теперь родители могут не только пользоваться бумажной книгой для детей от 4 лет, а и слушать аудиосказки на YouTube-канале #stop_sexтинг.

Онлайн-измерение — это новые возможности для каждого из нас. Мы ежедневно наблюдаем, как маленькие дети умело пользуются приложениями на собственных смартфонах и устройствах родителей.

Исследование «Воспитание детей в эпоху экранов» (Pew Research Center) говорит следующее: 81% родителей 3-4-летних детей отмечают, что их дети просматривают материалы на YouTube. Кроме полезных видео, довольно часто там находится и вредоносный контент, который влияет на эмоциональное состояние и дальнейшее психосоциальное развитие ребенка. Поэтому родителям, воспитателям и учителям стоит начинать разговоры с детьми об онлайн-безопасности как можно раньше.

С каждым годом возраст детей, которые активно используют гаджеты, уменьшается

Сказка «Хаппи и ее суперсила» рассказывает о черепашке по имени Хаппи, учащейся в младшей школе и, как большинство детей, любящей пользоваться гаджетами. Однажды в социальной сети Хаппи получает запрос на дружбу. Черепашка его принимает и общается с незнакомцем — Тритоном. И это общение приводит главную героиню к решению серьезных вопросов. Эта история — идеальное начало для обсуждения безопасного использования интернета с детьми 4-10 лет.

— Согласно исследованию, в котором приняли участие 4700 украинских школьников, более половины опрошенных, 51,9% детей, начали пользоваться интернетом в возрасте 6-9 лет. И с каждым годом возраст детей, которые активно используют гаджеты, уменьшается. Поэтому задача проекта #stop_sexтинг — это обеспечить родителей, учителей и воспитателей необходимыми материалами для первых знаний об интернет-безопасности. На наш взгляд, аудиосказки, которую #stop_sexтинг выпустил при поддержке Blackshield Captial — это самый доступный формат для первых разговоров с маленьким ребенком. Кроме того, вы можете закрепить знания, проводя специальные уроки по мотивам сказки для детей 4-6 и 7-9 лет, — отмечает основательница # stop_seхтинг Анастасия Дьякова.

Напомним, книга «Хаппи и ее суперсила» Иры Бовы была издана ровно год назад, осенью 2020 года, издательством «Талант». В День безопасного интернета 9 февраля 2021 #stop_seхтинг представил учебные материалы для детей 1-2 класса по мотивам сказки, которые можно писпользовать как в школах, так и дома. Кроме того летом образовательный проект выпустил урок для детей дошкольного возраста (4-6 лет).

«Хаппи и ее суперсила» помогает многим семьям защитить своих детей и создать отношения, полные доверия и понимания

— Мне в первую очередь, как маме, очень важно, чтобы ребенок понимал правила безопасного поведения в сети. И как писательница, я не смогла не создать Хаппи, история которой помогла поговорить об этом с сыном. Мы постоянно ссылаемся на сказку, вспоминая, например, что «все, что попадает в сеть, копируется без ограничений», и «настоящие друзья не заставляют делать неприятные тебе вещи». И я счастлива, что «Хаппи и ее суперсила» помогает многим семьям защитить своих детей и создать отношения, полные доверия и понимания, — комментирует автор сказки Ира Бова.

Приглашаем слушать сказку и проводить уроки вместе с #stop_sexтинг:

• Урок для детей 1-2 класса по мотивам сказки

• Урок для детей дошкольного возраста

#stop_sexтинг — крупнейший в Украине образовательный проект по защите детей в интернете. Получил премию Глобального договора ООН и в целом обучил более полумиллиона детей и родителей. В рамках информационной компании коснулся миллионов украинских семей, а также создал первую в стране консультационную линию безопасности детей в интернете 1545.