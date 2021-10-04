Осень уже вступила в свои права, за окном дует холодный ветер, солнце все реже балует нас теплом. И еще больше хочется, чтобы рядом был любимый человек, который согреет даже в самую пасмурную погоду. Читай наш любовный гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2021-го и будь во всеоружии. Гороскоп подскажет тебе, чего ждать в этом месяце на любовном фронте!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Этот октябрь готовит для тебя море приятных сюрпризов. Не отказывайся от свиданий, пусть даже с теми, кто не произвел на тебя особого впечатления при знакомстве. Велика вероятность, что именно на одном из этих свиданий ты и встретишь ТОГО САМОГО человечка, о котором так давно мечтаешь. Вторая встреча может многое изменить, поверь!

Телец (21 апреля – 21 мая)

В этом месяце тебе придется всегда быть начеку, ведь звезды говорят, что очень скоро ты познакомишься с интересным и симпатичным человеком. Верти головой во все стороны, улыбайся окружающим, будь приветлив и мчись вперед, навстречу любви всей твоей жизни! Тем же, у кого уже есть вторая половинка, рекомендуем быть с любимыми помягче, сглаживать углы и учиться уступать – так вы избежите ссоры.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Перестань слушать советы окружающих! Даже те, кто желает тебе самого лучшего, не всегда бывают правы. Только ты знаешь, что и кто по-настоящему тебе нужен. Будь смелее, не бойся сделать первый шаг навстречу новым отношениям. Новое знакомству сулит большие перспективы на любовном фронте в самое ближайшее время!

Рак (22 июня – 23 июля)

Девиз этого месяца для тебя: «Верь в чудеса!» В октябре в твоей жизни появится новый человек, который точно займет в сердце важное место. Будет это сильная любовь или крепкая дружба – решать тебе, но то, что новый знакомый надолго закрепится в твоей жизни, это точно. Так что смотри в оба, знаковая встреча не за горами!

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Лев (24 июля – 23 августа)

Посвяти этот месяц себе и своим талантам! Запишись на курсы английского, о которых давно мечтаешь, сделай, наконец, ту прическу с картинки, о которой давно мечтаешь, научись готовить шоколадный пудинг или разберись с тем приложением доставки еды хотя бы! Развивайся во всех сферах, совершенствуйся, и люди к тебе потянутся. Вот увидишь, очень скоро в жизни произойдет крутая встряска, так что не расслабляйся!

Дева (24 августа – 23 сентября)

Октябрь просит тебя: «Остановись!» Ты все время куда-то бежишь, и за сотней дел не замечаешь, как сильно твое внимание нужно родным и друзьям. Просто расслабься, найди время на столь желанный отдых и позволь друзьям затянуть себя на вечеринку: там тебя ждет приятный сюрприз! И помни: голливудская улыбка – обязательная часть твоего образа в этом месяце!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Это твой месяц! Пора отпустить все плохие воспоминания и попрощаться с людьми, которые приносят в твою жизнь негативные эмоции. Освободи место в своем сердце для новых романтических приключений, а их в октябре будет много. Если у тебя есть вторая половинка, постарайся проводить вместе как можно больше времени, запишись в автошколу или спортивную секцию – совместное времяпрепровождение сблизит вас еще больше!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

В первой половине месяца сосредоточься на учебе или работе, очень скоро тебя ждет приятная награда за старания. А вот после 15 октября активно смотри по сторонам: звезды обещают знаковую встречу, которая практически моментально перевернет твой привычный жизненный расклад с ног на голову! Тут уж точно будет не до учебы! 🙂

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Присмотрись к людям в своей компании: кто-то из близких знакомых давно в тебя тайно влюблен! И в этом месяце он, вполне вероятно, отважится на решительный шаг – откроет тебе свои чувства. Не упусти свой шанс на счастье: кто знает тебя лучше, чем человек, с которым вы дружите тысячу лет? То-то же!

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Козерог (22 декабря – 20 января)

Тебе в этом месяце предстоит сделать сложный выбор! Сразу двое будут пытаться завоевать твое сердце, и кому из них отдать предпочтение – решать тебе. Только не торопись, взвесь все «за» и «против», подумай – кто из них настроен по-настоящему серьезно, а для кого ты – просто очередной трофей?

Водолей (21 января – 19 февраля)

В этом месяце тебе стоит тщательнее, чем обычно, следить за своими эмоциями. Ревность может стать камнем преткновения в твоих отношениях, а беспочвенные обвинения – послужить причиной разрыва. Доверяй своему любимому человеку, постарайся избегать ссор и обходить острые углы стороной, и в конце месяца тебя ждет приятный сюрприз в отношениях! Просто подожди!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Готовься к приключениям! В октябре тебя ждет незабываемое путешествие, и только от тебя зависит – куда ты отправишься: в соседний город или в дальнюю страну. Обязательно положи в чемодан парочку стильных нарядов, независимо от того поедешь ты с друзьями или с любимым человеком. В новом городе тебя точно ожидает романтическое свидание, которое с ног на голову перевернет твою жизнь!

Фото: IStock

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