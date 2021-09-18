Jager Music Awards 2021 оголосить найкращих у музичній індустрії України

Новая концепция, 32 музыкальных эксперта в жюри и призы для молодых артистов — что еще стало известно о первой премии независимой музыки в Украине?

Современный мир смещает любые жанровые рамки, кроссоверы — новая норма. Рэп-культура рефлексирует над достижениями рок-музыкантов, в то время как элементы инди и экспериментальной музыки стали еще одним компонентом поп-сцены. Побеждает тот, кто справляется с балансированием на грани. В музыкальной индустрии — время помешанных.

Помешанные — мастера музыкальной реальности. Имена лучших из них назовут на церемонии Jager Music Awards 19 ноября, подводя итоги 2021-го. В этом году победителей премии выберут в 7 основных номинациях: «Артист года», «Трек года», «Видео года», «Событие года», «Лейбл года», «Вклад в индустрию» и «Социальная инициатива».

Впервые в истории Jager Music Awards будут объявлены лучшие в категории «Помешанный артист года». Специальная номинация определит автора или музыкальный продукт, который соединяет разные стили и жанры, культуры или виды искусств.

— Выход из оксюморона «новые термины — прежние жанры» я вижу как раз в мастерстве сочетания разнородных элементов в общий культурный,в том числе музыкальный, артефакт. Перспективность такого подхода давно и с международным успехом продемонстрировали коллаборации как рокеров Aerosmith с рэперами Run-DMC, так и Diesel с берлинской уличной шаурмой «У Мустафы», — Stereoigor, лидер экспертной команды Jager Music Awards 2021, музыкальный журналист и основатель аудиожурнала Stereobaza.

Неизменным в истории премии остается поддержка молодых артистов на украинской сцене. С 16 сентября по 10 октября начинающие музыканты могут подать заявку на сайте jagermusicawards.com.ua, чтобы побороться за призы в категориях Young Blood.

— Номинация Young Blood имеет три вариации с очень классными призовыми — 110 000 гривен на съемки клипа, 70 000 гривен на приобретение музыкального оборудования, а также возможность выдать пластинки с собственной музыкой неплохим тиражом. Это все абсолютно реальный шанс, так почему бы не попробовать?» — Вера Логданиди, лидер экспертной команды Jager Music Awards 2021, соучредительница и резидент вечеринок и лейбла Rhythm Büro.

В совет жюри в этом году вошли 32 музыкальных эксперта из разных частей Украины и зарубежья. Среди них Томас Гегер (Австрия) — основатель венского шоукейс-фестиваля Waves Festival & Conference, Ингрид Котла (Эстония) — руководительница отдела коммуникаций Tallinn Music Week Ирина Горбань (Украина) — менеджер групп DakhaBrakha и Dakh Daughters.

Впервые в истории Jager Music Awards должность председателя экспертной команды займут сразу два представителя жюри: соучредительница и резидент вечеринок и лейбла Rhythm Büro Вера Логданиди и музыкальный журналист и автор аудиожурнала Stereobaza Stereoigor.

Напомним, что повлиять на результаты, вместе с жюри может каждый из пользователей сайта премии. Голосование в основных номинациях начнется 16 октября и продлится до 10 ноября.