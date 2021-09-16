Концертно-фестивальная осень: Куда пойти в Киеве осень 2021. Афиша событий

Лето заканчивается, а Киев не собирается сбавлять обороты. Продолжаем фестивалить, танцевать и петь в один голос с любимыми исполнителями. Отмечайте в календарях следующие даты — эти события нельзя пропускать!

Валерий Меладзе — 2 сентября

«Я напишу тебе: не бойся — я с тобой! Салют, Вера». Мы можем не быть фанатами братьев Меладзе, но песни Валерия почему-то все равно знаем на память. Потому что они гениальны и затрагивают душу. Провести вечер возле озера под звездами в шикарной атмосфере Osocor Residence под живой концерт «последнего романтика» — лучший подарок к началу осени для каждого.

Локация: Osocor Residence (ул. Виноградная, 2).

Цены: от 1890 грн.

Comic Con Ukraine 2021 — 4–5 сентября

Нарядиться в невообразимые одежды и танцевать под живую музыку, перемещающую в Средневековье, от соавторов саундтреков игры The Witcher 3: Wild Hunt — группу Percival. А может, стать одним из самых ярких участников Cosplay- или Cover Dance-шоу.

Comic Con Ukraine 2021: обновленная программа и какие звезды приедут

А еще лучше взять автограф у самих Марка Дакаскоса, Анны Шаффер, Наталии Тены или Хелены Манковской. Масштабнейший Comic Con Ukraine 2021 подарит тебе эти развлечения и много других встреч с мировыми звездами гик-культуры.

Локация: Арт-завод «Платформа» (ул. Магнитогорская, 1А).

Цены: 350–2000 грн.

SOLOMUN — 11 сентября

Танцевать под одного из лучших техно-хаус-диджеев мира на роскошной танцевальной площадке — это возможно в Киеве благодаря Osocor Residence. SOLOMUN — желанный гость лучших клубов нашей планеты, лайвы которого на Circle миллионы фанатов заслушивают до дыр. Скоро он собственной персоной даст крутой сет и для украинцев — любителям танцевальной музыки ни в коем случае нельзя пропускать.

Локация: Osocor Residence (ул. Виноградная, 2).

Цены: от 2100 грн.

КУРАЖ NOT JAZZ ONLY — 18 и 19 сентября

В субботу и воскресенье, 18 и 19 сентября «Кураж» подготовил джазовый лайн-ап, а средства от активностей будут направлены на благотворительную миссию совместного проекта «Куража» с Ксенией Шнайдер. Оба дня на «Кураже» можно попасть на импровизацию от Воробушка и посетить стендап; скупить гардероб на осень на масштабной барахолке; приобрести набор для творчества в виде площадки ивента и его активностей, которые разработаны в коллаборации «Куражом» и molfar, и застать кинотеатр под открытым небом в последние теплые дни.

Локация: ВДНГ, 19 пав.

Цена: от 150 грн

Go-A — 23 сентября

Фавориты Евровидения 2021 и творцы самой крутой украинской музыки этого года дадут теплый концерт на террасе, хватая за хвост уходящее лето. Go-A точно не позволят никому впасть в уныние.

Локация: Всі. Свої D12 (ул. Десятинная, 12).

Цены: от 490 грн.

Проект «30х30. Современное украинское искусство»

9 сентября в Национальном центре «Украинский дом» состоялось открытие выставочного проекта «30х30. Современное украинское искусство», который проходит в рамках программы к 30-летию независимости Украины. Куратор выставки, искусствовед Валерий Сахарук, сформировал экспозицию из 30 работ, отражающих и представляют украинское искусство в период 30 лет независимости страны. Особенностью проекта является равнозначность художественных произведений и кураторского текста в пределах выставочного пространства. Выставка базируется на исследовании искусствоведа, которое стало основой для создания одноименной книги. Выставка продлится до 29 сентября.

Локация: Украинский дом

Цена по запросу

Asaf Avidan — 15 октября

Asaf Avidan — это уникальный голос и философские авторские произведения. Его тенор-альтино музыкальные критики считают гениальным, а новый альбом — красивым откровением. Один из лучших артистов из Израиля скоро впервые в Киеве с презентацией своей седьмой пластинки Anagnorisis.

Локация: Bel Etage Music Hall (ул. Шота Руставели, 16А).

Цены: от 890 грн.

Jamala — 21 октября

На октябрьском концерте певица планирует представить сразу две свои музыкальные работы: мини-плиту «Мы» и полноформатную пластинку «5/45». Однако без обожаемых украинскими меломанами хитов Джа, конечно, не обойдется.

Локация: МЦКИ ПУ (Октябрьский дворец) (Аллея Героев Небесной Сотни, 1).

Цены 300-1250 грн.

Ëлка — 27 октября

Каждый из нас отправлялся с ней в «Прованс» и радостно подпевал «Около тебя». Скоро одна из самых экстравагантных певиц нашего пространства даст концерт со свежим альбомом «Мне легко». Без фирменного «Прованса» от Ёлки этой осенью, конечно, тоже не обойдется.

Локация: Stereo Plaza (п-т Лобановского, 119).

Цены: от 650 грн.

The Dead Daisies — 16 ноября

Что получится если вместе соберутся музыканты из лучших рок-групп всех времен и народов (Deep Purple, Whitesnake, Black Sabbath и т. д.)? А получится самая лучшая группа по тяжелому року нашей современности. The Dead Daisies везут в Украину новый нашумевший альбом — Holy Ground.

Локация: Bel Etage Music Hall (ул. Шота Руставели, 16А).

Цены: от 890 грн.

Vivienne Mort — 19 ноября

За плечами этой инди-группы 6 магических альбомов, от которых много лет без ума поклонники. Vivienne Mort во главе с неповторимой Даниэлой Заюшкиной дадут большой концерт в столице.

Локация: МЦКИ ПУ (Октябрьский дворец) (Аллея Героев Небесной Сотни, 1).

Цены: от 580 грн.

Арсен Мирзоян — 30 ноября

Один из самых харизматичных украинских певцов Арсен Мирзоян отметит 10 лет сольной карьеры большим концертом. На нем артист представит свежую пластинку и любимые фанатами хиты.

Локация: Национальный дворец искусств Украина (ул. Большая Васильковская, 103)

Цены 350-2300 грн.