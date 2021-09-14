ARTBAT: заключительное выступление сезона и запуск лейбла

17 сентября состоится масштабное заключительное выступление сезона электронного дуэта ARTBAT. Событие состоится на крыше КВЦ “Парковый”. Организаторы планируют превратить локацию в один больной танцпол с впечатляющей сценой и атмосферой. Уникальное событие, которое станет самой громкой электронной вечеринкой этого года в Киеве.

Вместе с хедлайнерами в этот вечер будут выступать WhoMadeWho.

ARTBAT — это коллаборация между Артуром и Батишем. Два выдающихся украинских артиста, которые уже стали одним из самых больших имен в мировой индустрии электронной музыки. Сеты ARTBAT захватывают всех как на больших музыкальных фестивалях, так и в атмосфере закрытой клубной вечеринки.

Направляясь к статусу главных электронных звезд мира, ARTBAT объявили о запуске собственного электронного музыкального лейбла UPPERGROUND.

Запуск лейбла состоялся 27 августа, почти через шесть лет после выхода дебютного сингла ARTBAT “Mandrake”. Первым релизом стал сингл “Flame”.

Артисты появились на обложке последнего выпуска Mixmag Brazil и являются постоянными участниками самых больших электронных фестивалей мира — — Tomorrowland, Awakenings, Strakwerk, EXIT, Afterlife, Ultra, CERCLE. Выступление ARTBAT на уникальной локации, горе Шугар Лоаф в Бразилии, собрало более 19 млн просмотров и считается одним из самых успешных выступлений CERCLE.

WhoMadeWho — группа из Копенгагена, которая впечатляет своим звучанием. Датские артисты давно стали любимчиками украинской публики и успешно сотрудничают с ARTBAT. На вечеринке 17 сентября WhoMadeWho и ARTBAT сыграют новый совместный сингл.

WhoMadeWho стали первой группой из Дании, которые выступили на фестивале Burning Man в пустыне Невада, — они отыграли диджей-сет на самом популярном арт-каре события Mayan Warrior. В Египте группа отыграла эксклюзивный лайв сет для CERCLE возле храма Абу Симбел.

Организаторами события 17 сентября выступают Atlas Agency, при поддержке фестиваля Atlas Weekend и промо группы SVET.

Дата: 17 сентября

Начало в 18:00

Локация: смотровая площадка КВЦ “Парковый”