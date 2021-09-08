Из металлолома в арт: на ВДНГ откроют уникальную выставку стальных фигур

С 10 сентября в первом павильоне Экспоцентра начнет работать «Галерея стальных фигур» — эта коллекция необычных железных экспонатов уже покорила Европу, а вот в Украину приедет впервые.

Захватывающая экспозиция состоит из 600 металлических фигур — на создание каждой потребовалось более тысячи элементов и до восьми месяцев ручного труда нескольких мастеров. Среди экспонатов из шестеренок, редукторов, тормозных колодок, цепей, болтов и гаек — фантастические животные, легендарные авто, герои комиксов, игр и сериалов. Все — тактильные.

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В частности, во время посещения «Галереи металлических скульптур» на ВДНГ, гости выставки смогут сделать селфи в «Феррари», оседлать «Харлей», посидеть на троне из «Игры престолов» или пожать руку Дарту Вейдеру. Также в галерее можно будет выбрать, кто круче: Халк или Терминатор, Бэтмен или Трансформер, обняться с Элвисом Пресли и станцевать с Посипакой. Отличное настроение и сотни лайков в инстаграме гарантированы!

В день открытия экспозиции для гостей готовят супер-праздник. Создавать фантастическое настроение 10 сентября будут настоящие супергерои, а на входной билет только один день будет действовать скидка 50%.

Идея создания «Галереи стальных фигур» принадлежит польским сталкерам. Детали для своих первых железных фигур инициатор и автор проекта Хосе Мариуш Олейник собирал прямо на свалке металлолома вблизи Варшавы. Впоследствии необычное хобби Мариуша так захватило других мастеров, что к нему присоединились еще 120 авторов. Именно они и создали «Галерею стальных фигур», которая стала первым местом в мире, где металлолом со свалок превращают в настоящее искусство.

«Галерея стальных фигур» уже произвела фурор на посетителей выставки в Польше и Берлине. Время отважным стальным рыцарям, забавным персонажам мультфильмов и крутым спорткарам покорить сердца украинцев.

ГДЕ: ВДНГ, пав. №1

КОГДА: сентябрь 2021 — февраль 2022

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