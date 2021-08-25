Наверняка вы с нетерпением ждете открытия пляжного сезона и уже достали любимые купальники и плавки, а, возможно, даже успели позагорать! Но при выборе места для отдыха стоит быть очень внимательными – в Киеве далеко не все водоемы подходят для купания, так что, если вы хотите не только позагорать, но и поплавать, выбирайте одну из локаций в нашем списке. Мы собрали 10 безопасных пляжей Киева, где можно отдохнуть и искупаться летом 2021.

Гидропарк. Пляж «Венеция».

Одно из самых популярных мест отдыха в столице. Здесь комфортные условия и для взрослых, и для малышей, чисто и много кафе, вот только нужно быть готовым, что людей на пляже будет много. Удобное расположение возле метро «Гидропарк» делает это место максимально востребованным летом.

Гидропарк. Детский пляж

Это, пожалуй, лучшее место для отдыха с детьми, так как для них здесь множество развлечений и созданы все условия для безопасного отдыха – есть жилеты, круги, и постоянно дежурит спасатель. Единственный минус – много людей, так как этот пляж находится ближе всего к метро – прямо возле Венецианского моста.

Труханов остров. Центральный пляж

Этот пляж особенно любит молодежь. Расположенный в центре Киева, он привлекает своей ухоженностью. Здесь есть все необходимое: кабинки для переодевания, туалеты, кафе. А при желании даже можно заказать доставку еды прямо на пляж J Из минусов – многолюдно и шумно, но это плата за удачное расположение: от метро «Контрактовая площадь» нужно перейти через Пешеходный мост, повернуть налево, и вы на месте!

Парк Дружбы Народов. «Черторой»

Большой пляж, который подойдет для комфортного отдыха с компанией. Здесь обычно меньше людей, чем на других столичных пляжах, так как от метро «Петровка» приходится добираться на троллейбусе или маршрутке. Из плюсов – большой навес от солнца, раздевалки и питьевые фонтанчики. Из минусов – за водичкой и мороженным придется прогуляться в X-Park.

Чтобы попасть на пляж, нужно от метро «Петровка» доехать до остановки «Парк Дружбы народов» и перед входом в сам парк свернуть налево.

Пляж озера Тельбин

Озеро Тельбин, расположенное на левом берегу Киева, на Березняках, считается одним из самых чистых водоемов в столице. За ним ухаживают, ежегодно чистят, а территорию вокруг за последний несколько лет привели в порядок: на пляже чистый белый песочек, вокруг озера расположились беговые и велодорожки, а по периметру – множество кафе и магазинчиков.

Добраться до пляжа проще всего от метро «Левобережная» на маршрутке. Выходить на остановке «Церковь» (ул. Павла Тычины).

Пляж на Днепровской набережной. «Березняки»

Еще одна локация для отдыха на Левом берегу – узкая длинная полоса пляжа вдоль Днепровской набережной. Здесь можно не только поплавать и позагорать, а и покататься на сапах, байдарках, катамаранах или арендовать беседку с мангалом. Через дорогу расположен большой супермаркет, поэтому кроме подстилки можно с собой ничего не брать. Людей много, но вид на склоны Правого берега всё окупает!

Пляж озера Радунка (Радужное)

Для любителей теплой воды идеальным вариантом будет пляж возле озера Радужное в Днепровском районе, на Воскресенке. Благодаря небольшим размерам водоем в жаркую погоду отлично прогревается. Но стоит быть внимательными – в Радунке много водорослей, и на глубине они представляют серьезную опасность, так что переплывать озеро спасатели не рекомендуют. Зато здесь можно взять напрокат катамараны и небольшие лодочки, а для малышей возле пляжа есть игровая зона.

Добраться можно от метро «Левобережная» или «Лесная» на автобусе или маршрутке. Выходить на остановке «ул. Радужная», впрочем, вряд ли вы проедете – озеро расположено близко к дороге, и его видно при подъезде.

Пляж «Вербный» на Оболони

И хотя на красивой Оболонской набережной нет пляжа, совсем рядом расположено озеро Вербное – глубокое и чистое с достаточно ухоженным пляжем. Здесь нет лежаков и навесов, зато есть мелкий белый песочек и чистое прохладное озеро с подземными ключами. Глубина озера – 22 метра, так что, несмотря на его небольшую ширину, стоит быть бдительными и особенно внимательно следить за малышами.

До Вербного озера можно дойти пешком от метро «Петровка» или же проехаться на маршрутке от метро «Оболонь» до остановки «Приозерная».

Пляж возле «Южного берега Киева»

Еще одно культовое для молодежи место на Трухановом острове, потому что на территории пляжа расположился достаточно большой «Южный берег Киева» – трендовая летняя локация с баром, кафе и ночными вечеринками. Здесь есть удобные бесплатные шезлонги (правда, их немного), кресла-мешки и большой навес от солнца. И бонусом – красивый вид на Днепр и правый берег.

Чтобы попасть на этот пляж, нужно перейти через Пешеходный мост и свернуть направо. Пройдите немного вперед – и вы на месте!

Пляж «Троещина»

О том, что городской пляж на ул. Деснянской в прошлом году обновили, знают немногие, поэтому обычно здесь нет толпы. Расположенный возле села Троещина, пляж полностью оборудован для комфортного отдыха – чистый песок, новенькие раздевалки, детская площадка, зона для пляжного волейбола и турники. Здесь каждый найдет, чем заняться! Добраться можно от метро «Черниговская» на маршрутке до остановки «Почтовое отделение 230».

Фото: IStock

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