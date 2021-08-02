Закат, белый дресс-код и два sold out: Как в Киеве прошли акустические концерты Артема Пивоварова

30 и 31 июля, украинский артист и саундпродюсер Артем Пивоваров провел два незабываемых концерта на одной из самых красивых крыш Киева.

Артист вместе Pivovarov Team на протяжении нескольких месяцев готовили акустическую программу, чтобы порадовать слушателей новым звучанием уже всем любимых хитов: «Дежавю», «Рандеву», «2000», «МояНочь».

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Акустический драйв в сочетании с этническими и духовыми инструментами, атмосферной локацией на крыше, белым дресс-кодом и светлыми чистыми эмоциями — именно таким были концерты Артема Пивоварова на крыше Kooperativ.

— Это были незабываемые эмоции и энергия, которой мы обменялись со зрителями за эти два дня. Два концерта прошли как две минуты. Поэтому уже 3 декабря, мы с вами встретимся с большим сольным концертом и новым шоу в Stereo Plaza! — поделился артист.

Фото: Игорь Фомин