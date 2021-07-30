Что такое бронзант или Как превратиться в сексуальную мулатку за 10 минут

Ничто так не красит девушку, как легкий оттенок загара на лице! Но бывает, что времени для походов на пляж нет совсем, и получить натуральный шоколадный оттенок никак не получается. Что же делать? Автозагар – это, конечно, неплохой вариант, но далеко не каждая умеет им пользоваться правильно, и всегда остается риск покрыться нелицеприятными коричневыми пятнами. Ведущая Катя Сильченко советует другой, более безопасный способ придать коже «эффект загара»! Это – бронзант.

Летом косметологи советуют наносить минимум макияжа на лицо. Поэтому тональные средства и пудры стоит отложить до осени, или пользоваться ими только в крайних случаях, когда предстоит важное свидание или торжественное мероприятие. Поэтому в жаркие дни предпочтение стоит отдать бронзантам, причем желательно с кремовой текстурой. Они не только придают коже ровный оттенок загара, но и увлажняют ее. А ведь летом это очень важно!

Как ухаживать за кожей в отпуске

Крема-бронзанты хороши тем, в первую очередь, что их можно использовать как тональные средства. Нанеси бронзант спонжем или подушечками пальцев на кожу и вбей мягкими движениями. Эффект от такого средства держится недолго, около суток, так как основные составляющие крема – легкие красящие ингредиенты, которые распадаются при контакте с водой.

Если тебе необходимо получить более длительный эффект, останови свой выбор на автобронзантах. Они держатся около 2-3 суток. Но вновь, как и с автозагаром, появляется риск превратиться в леопарда, так что будь предельно осторожна.

10 правил использования автозагара

Еще один простой способ получить желанный шоколадный оттенок – это специальные бронзирующие салфетки. Пропитанные специальным экстрактом, они подкрашивают кожу, и при регулярном применении цвет останется на целую неделю! При этом зачастую такие салфетки также содержат масло ши и алое вера, поэтому в достаточной мере питают и увлажняют кожу.

Ведущая Катя Сильченко активная сторонница бронзантов, и она знает точно, как выбрать подходящий оттенок:

— Я советую всем обязательно держать бронзант в косметичке. При выборе средства ориентироваться нужно на цвет кожи. На самом деле все бронзанты плюс-минус одинаковые, разница только в том, что некоторые средства с краснинкой, а некоторые – с желтинкой. У меня, например, цвет кожи слегка желтоватый, поэтому я выбрала бронзант с желтым оттенком. Не стесняйтесь тестировать средство в магазине косметики!

Как видишь, если на пляж тебе до сих пор попасть не удалось, это не повод расстраиваться! Красивый бронзовый оттенок можно получить и дома, нужно только правильно выбрать косметическое средство. А как это сделать, ты уже знаешь. Так что вперед, за сияющим загаром!

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