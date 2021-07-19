Легендарная группа «Кино» выступит в Киеве осенью

Спустя тридцать лет музыканты «Кино» воссоединятся на большой сцене столичного Дворца спорта, чтобы вместе с нами поностальгировать под «Звезду по имени Солнце» и «Кукушку» и показать, какими могут быть концерты культового рок-коллектива через три десятилетия.

Состав, который выступит 24 сентября в Киеве, знаком каждому фану коллектива: два оригинальных басиста группы «Кино» — Александр Титов и Игорь Тихомиров и бессменный гитарист — Юрий Каспарян. А петь будет сам Виктор Цой: в основе программы — голос фронтмена «Кино», оцифрованный с оригинальных многоканальных записей.

В Киеве прозвучит 33 песни, среди которых не только хиты «Группа крови», «Перемен», «Пачка сигарет», а и менее узнаваемые «Генерал» и «Музыка волн».

Как отбирались треки для концерта? Изначально каждый из музыкантов составил список песен, которые хотел бы исполнить. А дальше все преимущественно зависело от старых записей группы, в которых лучше сохранился голос Цоя.

Каждая песня будет сопровождаться видеорядом, созданным студией и продюсером проекта, сыном Виктора Цоя, Александром. Это будет практически полнометражный фильм, который состоит из графики, анимации и архивных съемок. Рисунки Виктора Цоя, абстрактный супрематизм обложек «КИНО», кинохроника, короткие документальные вставки: «Электричка» превратится в восточного дракона, анимированные рисунки Виктора Цоя заиграют в «Это не любовь», а сам лидер «Кино» появится на фоне полной Луны в «Спокойная ночь».

Как заметил сын Виктора Цоя, Александр, проект воссоединения «Кино» стал самым важным событием в его жизни: «Могу тут не кокетничать, это, безусловно, самая крутая штука, которую делал в жизни. Дать новую жизнь музыке, которую слушает не одно поколение людей. Соединить музыку и графику, старое и новое, организацию и творчество, дружбу и работу. Вернуть группе «Кино» тот звук, которого они заслуживают».

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