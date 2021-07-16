Вечеринка на станции сортировки: где, как попасть и в чем суть? Подробности

«Украина без сміття» вместе с проектом SVYST устроят первую в Украине вечеринку на станции сортировки. Тусовка SVYST NO WASTE состоится 24 июля. Организаторы хотят доказать, что экобезопасные вечеринки вполне возможны и должны стать новым трендом.

Только по официальным данным более 10 млн тонн мусора ежегодно оказывается на наших свалках. Так Украина попала в десятку стран с наибольшим объемом мусора на одного человека. Вечеринка, которую УБС устраивает совместно с проектом SVYST — оригинальный способ напомнить о важности ответственного потребления и сортировки.

По словам организаторов, исключительность этой вечеринки — не только в выборе локации. Гостям предложат сортировать свои отходы прямо на ивенте. Каждый желающий может принести свой пакет с миксом отходов, воспользовавшись платной услугой «досортировка», — УБС-команда все рассотртирует сама.

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Также главный chill-партнер вечеринки — Jägermeister — подарит первым 250 гостям вечеринки специальные многократные металлические шота на цепочке, чтобы можно было наслаждаться напитками, совсем не образуя пластиковых или бумажных отходов.

В лайнапом вечеринки — диджеи SVYST: DJ IAN, MAAT, IGOR ZADOROZHNYI, PAAT.

Ребята объединились в 2021 году, чтобы устраивать вечеринки с социальной миссией и так формировать новую культуру ночного досуга. Свою первую вечеринку они сделали в Харькове, чтобы помочь старом клубу Украины. Тогда благодаря ивента им удалось собрать для него 25 000 грн.

Вечеринка SVYST NO WASTE стартует в 18:00 и продлится до 2:00.

Возрастные ограничения: 18+

Билеты уже в продаже: «ранние пташки» — 250 грн, полный — 300 грн.

Процент от продажи билетов направят на улучшение работы сортировочной станции.

— Такие коллаборации вполне соответствуют духу УБС: менять мнение о мусоре, как о чем-то грязном и неприятном. Вечеринка с социальной основой — это идеальный вариант, когда можно тусить и одновременно поддерживать важные инициативы, — Евгения Аратовська, председатель УБС.

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