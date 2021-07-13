Музыка. Река. Любовь: SunSay выступит с романтическим сольником в Киеве

Треть своей жизни Андрей Запорожец творит в проект SunSay. И каждый год в этом путешествии совершенно не похож на другой: запись альбома на Бали, коллаборации с Иваном Дорном, Алиной Орловой и Джоном Форте, концерт для самого Далай Ламы, а потом еще и увлечение ретро-музыкой в ​​разгар мирового пандемии коронавируса.

2 сентября SunSay приглашает окунуться в удивительные вибрации любви и добра под ритмы уже знакомых песен.

Читай: Лето 2021: Афиша событий Киева на июль-август . Всё open air!

«Я выражаю только то, что внутри меня: все, что меня волнует. Переживания какого-то восторга, чего красивого. Это может быть связано с событиями в мире. С революциями, войнами. То, что тебя цепляет, трогает. Какие негативные моменты тоже могут вдохновить. Жизнь сама по себе вдохновляет. Мы его проживаем, и оно отражается в творчестве », — описывает свою музыку Запорожец.

Для первой, через долгие месяцы, встречи наедине места лучше ЮБК не найти. Там, на берегу Днепра, с видом на зеленые холмы украинской столицы, в лучах закатного солнца SunSay готовится встретить озарении лицо поклонников. Ведь что может быть более впечатляюще, чем петь любимые «Будь слабей меня», Wind Song и «Дайвер» в столь теплой атмосфере?

Эта встреча станет особенной не только для артиста, но и для слушателя. Ведь, сколько бы SunSay не менялся, неизменным принципом группы остается любовь.

Фото: @sunsay_official

Читай также:

Пляжи Киева: где можно отдохнуть и искупаться летом 2021

Atlas Weekend 2021. Как это было. Люди (ФОТО)