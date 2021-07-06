Куда поехать в свадебное путешествие — летом, осенью, зимой и весной

Путешествовать — всегда прекрасно. Особенно в паре с любимым человеком и, особенно, когда это путешествие свадебное. И очень хочется провести его не в банальном месте, а в новом и интересном. Но в этом году пандемия коронавируса вносит свои коррективы и попасть можно не во все страны мира. Но даже в столь шаткой ситуации можно найти несколько интересных вариантов, куда отправиться в свадебное путешествие. Вариантом множество: полного релакса на побережье какой-то заморской страны, до активного отдыха с походами и приключениями. Скорее читай наш материал, в нем мы расскажем какие места можно выбрать в 2021 году для свадебного путешествия летом, осенью, зимой и весной.

Лето

Если свое свадебное путешествие вы с женихом планируете на лето, то рассмотрим такие варианты.

Кипр

Кипр все же открылся для украинцев и это прекрасно. Сезон на Кипре стартует в мае и длится до октября, поэтому, если ты собралась отправиться в медовый месяц на Кипр летом, знай, что это самое золотое время и веселья там будет много. Кипр запомнится тебе веселыми дискотеками и своими пейзажами. В отелях хороший уровень сервиса, множество пляжей с “голубыми флагами” (знак качества за чистоту). Семь ночей в пяти-звездочном отеле хорошего уровня обойдутся тебе от 19 тысяч гривен за двоих. Но помни, что неделя для этого прекрасного места — ничтожно мало.

Турция

Если тебе кажется, что это банальное место и ты там была уже сто тысяч раз, то смеем заметить, что это уникальная страна, где можно найти еще много всего яркого и запоминающегося! Природа Турции богата и разнообразна. К тому же, и сервис на очень высоком уровне. Горный регион Кемер, лазурная вода в Белеке, множество развлечений в Анталии, тусовочный Мармарис и еще большое количество интересных мест. На данный момент 7 ночей в Турции на двоих обойдутся в среднем от 17 тысяч гривен.

Исландия

Исландия открылась для украинских туристов, поэтому можно планировать путешествие на этот далекий остров в Северной Европе. Свадебное путешествие в Исландию довольно необычный вариант, но это место подойдет тем, кто не любит летнюю жару, а также тем, кто хочет познакомиться с удивительной природой и культурой северной страны. Советуем тебе посетить голубую лагуну — самый известный геотермальный бассейн страны, а также долину Тингвеллир, водопад Гюдльфосс, долину гейзеров и китовый фьорд. Туры сюда, конечно же, несколько дороже: в среднем от 40 тысяч гривен за 7 дней.

Осень

Осень — не менее прекрасна пора для путешествий, как на моря и океаны, так и в горы. Вот несколько вариантов для вашего путешествия.

Доминикана

Настоящая романтика, экзотика и новые впечатления — это все про путешествие на Доминикану. Пляжи Доминиканской республики считаются одними из самых красивых в мире. Сотни километров прибрежных территорий покрыты белоснежным песком, а бирюзовые воды океана поражают кристальной чистотой. Одни пляжи прекрасно оборудованы и предназначены для проведения веселых вечеринок, другие – уединенные и буквально созданы для романтики. Но помимо пляжа вы с женихом сможете поездить по экскурсиям, прокатиться на яхте, заняться дайвингом, виндсерфингом и даже попасть в настоящие Доминиканские джунгли. Такая поездка на 7 ночей обойдется в среднем от 60 тысяч гривен. Но не огорчайтесь, прочитав цену, и помните про доступные горящие туры!

Шри-Ланка

Прекрасное экзотическое место для путешествия осенью и, которое, сейчас открыто для туристов. За время отдыха здесь ты сможешь не только на короткое время вернуть лето и насладиться теплым океаном, но и увидеть древние святыни Буддизма, совершить южноафриканское сафари на джипе в национальным заповеднике, насладиться умеренным климатом центральной части острова, полюбоваться водопадами и ощутить прохладу высокогорья. Стоимость за 8 ночей стартует от 42 тысяч гривен по горящей путевке и от 57 тысяч гривен по обычному туру.

Греческие острова

Греция прекрасна свой удивительной природой, множеством уникальных островов и вкусной едой! Сентябрь считается здесь «бархатным сезоном», в октябре могут начинаться штормы. В ноябре погода обычно уже не совсем пляжная, до 12-15 градусов ночью, хотя море еще теплое. Но это время идеального для того, чтобы арендовать тут машину и изучить самые потайные места островов. Наибольшей популярностью среди туристов пользуются: Родос, Крит, Корфу и Миртос (Кефалония). Золотистые пляжи, лазурная вода, вкуснейшие свежие фреши, огромные порции греческого салата и атмосфера древне-греческих мифов — все это уже ждет вас. 7 ночей на двоих обойдутся от 18 тысяч гривен, плюс посуточная аренда авто, если хотите объездить целые острова.

Зима Гоа

Зима является сезоном на индийском острове Гоа. Летом сюда не поедешь, так как штормы и дожди не позволят вам насладиться океаном. Для отдыха остров выбирают пары, любящие экзотику и изучение новых культур. Здесь можно провести яркий и насыщенный отдых, чередуя посещение пляжей с клубами и барами, в которых, кстати, невысокие цены. Стоимость путешествия от 50 тысяч гривен за двоих.

Норвегия

Еще одно необычное место для свадебного путешествия. Но если молодожены не боятся холодов, стоит смело отправляться в Норвегию, страну фьордов, морепродуктов и северного сияния. Зимой в Норвегии стоит посетить Осло, Берген и Лофотенские острова. Для того, чтобы понаблюдать за северным сиянием стоит отправиться на архипелаг Шпицберген, город Тромсе, или же мыс Нордкап — самую северную точку Норвегии. Холодно будет очень, зимы там суровее наших, но увиденное того стоит! 7 ночей отдыха обойдутся от 25 тысяч гривен за автобусный тур.

Весна Египет

Ехать в арабскую сказку можно и летом, но для некоторых жара в 40 градусов оказывается невыносимой, поэтому весна — будет идеальным временем. Теплое море уже с апреля, легкий ветерок, +20 градусов, но, при этом, еще холодные вечера. Весна — лучшее время, чтобы исследовать страну. О достопримечательностях Египта слышали наверняка все: это и пирамиды Гизы, и храмовый комплекс Луксор и еще множество мест, которые откроют тебе совершенно другой Египет. Еще один плюс отдыха здесь весной — низкие цены. 7 ночей обойдутся вам с женихом от 12 тысяч гривен.

Албания

Если ты хочешь соединить экскурсии с релаксом на море, тебе стоит отправиться в Албанию. В мае здесь еще не очень жарко и ты с возлюбленным сможешь посетить самые интересные достопримечательности и города. Обязательно отдохни на курорте Ксамиль, загляни в этнографический музей в Берате, а также полюбуйтесь местами, от которых перехватывает дыхание: Скадарским озером и карстовым источником «Голубой глаз». За 7 ночей за двоих придется заплатить от 16 тысяч гривен.

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