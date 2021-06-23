WHITE NIGHTS вернулись в Киев — новые фишки фестиваля и звезды среди гостей

100 звезд на сцене. Юля Юрина, Maneken, Анатолий Анатолич, Позитив и другие селебритис — среди гостей. Подарки, угощения и арт-активности. WHITE NIGHTS вернулись в столицу феерично-красиво и колоссально масштабно. Так, как «Белые ночи» спустились на Киев 18 и 19 июня, еще не было никогда. Они превратили Арт-завод «Платформа» и даже гостей фестиваля в настоящее произведение искусства.

WHITE NIGHTS начинались еще дома. Полное погружение в дресс-код феста — богемный стиль — дало старт отрыву от реальности. Если что-то в луке не удалось — дополнить образ можно было на бьюти-точках и крутых маркетплейсах. Такие интересные вещи трудно найти и в целом мире. Например, одежду бренда TULUM непосредственно из легендарного города древних майя, богемные платья Boho RA, психоделические наряды FluRAnet, аксессуары o’ba design и множество других творений от уникальных брендов.

Никаких наличных — свежий фестивально-европейский тренд. WHITE NIGHTS впервые стали полностью cashless. Кроме того, гости еще и получали подарок — скидку на весь фуд-корт.

В день фестиваля многие предпочли приобрести VIP-билеты. С ними можно было не только танцевать на backstage максимально близко к хедлайнерам вечера, но еще и получить тематический подарок и free drink на входе.

Безусловно, настоящими богами TULUM: WHITE NIGHTS стали музыканты. В этом году на фесте было 6 сцен вместо привычных 5-и. Каждая из них отличалась особенной атмосферой и как никогда фееричным и эксклюзивным оформлением. На этот раз к фантазийному декору фестивальных сцен приложили руку известнейшие художники со всех уголков Украины.

На WHITE NIGHTS выступили 100 артистов. Каждый из них неистово заряжал пространство фестиваля, а гости в эйфории кочевали от сцены к сцене, перемещаясь в разные миры.

«WHITE NIGHTS стали действительно полноценным фестивалем с лайв-проектами и концертами разного направления. И это не только электронная музыка — а музыка для души, подходящая каждому человеку», — поделилась идеолог фестиваля Тамара Votuma.

На огромной MAIN STAGE с грандиозным световым сопровождением и инсталляциями «духов майя» мы наслаждались ритмами хедлайнеров Kerala Dust, а также ALLOISE, SHUMA и Dovi. Вместе с французами dOP здесь устроила музыкальное представление наша рэп-артистка Алина Паш.

На более интимной BACKYARD STAGE гости романтично встречали субботний рассвет вместе с Votuma и плясали с зарубежными хедлайнерами WHOMADEWHO, Thomas Schumacher и Armonica. А еще здесь отметился первым диджей-сетом в Киеве внук Софии Ротару — DJ SHMN.

На MAIN и BACKYARD STAGE, к тому же, дарили необыкновенные ощущения VIP’ам. За музыкантами установили верхний ярус, где можно было танцевать и наслаждаться действом прямо рядом с мировыми артистами.

На GREEN STAGE c невообразимой Тулум-аркой мы радовались ночи с Ingret, а рассвету — с NMD Guru.

BECHEROVKA STAGE удивляла светящимся куполом диаметром 12 метров. Сцена встречала гостей сразу при входе на локацию и заряжала правильной музыкой от SkyBar Showcase и БАЛКОНЛЮБВИ Showcase.

По-настоящему андеграундную и душевную INSIDE STAGE ярче всех зажгли резиденты POWER FM Ukraine. Радиостанция представила Party Radio showcase в жанрах Hip-Hop, Trap и Club звучания, где за отменный саунд отвечали Tricky Nicki, KAEF, PROBASS и другие артисты и диджеи.

BOHO STAGE выделялась богемно-атмосферной чилаут-зоной. На кроватях, качелях, бохо-коврах с подушками и даже на каяке в бассейне было особенно приятно отдаваться музыке артистов RIM Showcase, Cube Records UA Showcase, mr.Sunny и других.

Среди богемных тусовщиков засветилось множество украинских звезд и блогеров — Евгений Филатов (Maneken), группа MOZGI, Позитив, Анатолий Анатолич, Юля Юрина, София Стужук, Александр Тучинский и другие.

Для шедевральных арт-объектов TULUM: WHITE NIGHTS отвели 2 павильона. Там были представлены работы Элины Мансуровой, Анны Надуды, Ксении Гнилицкой, Анны Оборской, Сержа Пайе, Марии Куликовской, Леси Ригорчук и грандиозное сооружение «Караколь» для фантазий на тему космоса от X-platform (Даниил Шумихин, Василина Буряник, MarAzul, Serhii Nezhinsky, TEO Vozianov, Таня Гуд, Никита Гудзовский, Сергей Нежинский, Стас Лойко, Олег Богомолов, Катерина Рай). Причем сами художники тоже присутствовали на фесте — с ними все могли познакомиться и даже обсудить творения.

На фуд-кортах было горячо и всегда людно. Невзирая на обилие желающих побаловать себя новинками от резидентов ULICHNAYA EDA, обслуживание оказалось очень быстрым. А уж какое разнообразие предложений!

Кто же создал масштабное действо под названием TULUM: WHITE NIGHTS? Основа команды «Белых Ночей»: президент фестиваля — Роман Тугашев, head of project и идеолог — Тамара Votuma, режиссер — Светлана Рыхлюк, SММ — 8tag, пиар и маркетинг — N2. Техническими партнерами выступили Profi, Vins Show, Expomedia, Prodj и Rent4dj, а съемку трансляции вели EVE8.

Весь Киев, судя по сторис, отрывался на WHITE NIGHTS. Да, мы круто провели эти выходные — встречали идеальные летние закаты и рассветы, делали люминесцентный мейк, надевали все лучшее сразу и, конечно, танцевали вместе со звездами мирового масштаба. И пусть даже не успели опубликовать все кадры с десятка фотозон, уже мечтаем о том, какими будут следующие WHITE NIGHTS!

Фото: Максим Клименко, Илья Колотий

Читай также:

Два концерта подряд! MONATIK устроит уникальное музыкально-танцевальное шоу в Киеве