Арт-музей под открытым небом: на ВДНГ появились работы украинских художников

Работы Жанны Кадыровой, Ксении Гнилицкой, Саши Долгого и других художников будут экспонироваться на локациях комплекса в рамках проекта «Лето на ВДНГ»

Этим летом пространство Экспоцентра превратится в территорию современного искусства. В новом сезоне команда ВДНГ, кроме развлекательного контента, представит также масштабную культурно-просветительскую программу. «ВДНГ вдохновляет» — это не просто лозунг нового летнего сезона, а призыв к сохранению и переосмыслению культурного наследия и желание актуализировать оригинальную эстетику и целостность комплекса.

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Длинная и интересная история ВДНГ — неисчерпаемый источник вдохновения. Территория Экспоцентра — это культурный и инфраструктурный памятник ушедшей эпохи. Весь ансамбль сооружений — бесценный артефакт прошлого, который приспосабливается к условиям современного мира. Поэтому главная цель нового летнего сезона — с помощью искусства передать выдающуюся красоту и историю комплекса, а также сформировать вопрос о новых смыслах общественного пространства.

«Культура — это основа человечества как социального явления. Именно поэтому мы превращаем ВДНГ в культурно-просветительский парк, где введение творческих направлений — неотъемлемая часть развития комплекса», — комментирует генеральный директор ВДНГ Евгений Мушкин.

В летние месяцы на ВДНГ состоится серия художественных инициатив, в которых художники и художницы будут рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Экспоцентра. Следуя тенденции сохранения культурного наследия, они критически осмыслят период создания ВДНГ, актуализируют модернистскую эстетику комплекса и подчеркнут ее ценность. Работы станут вдохновением для всех резидентов и гостей Экспоцентра и обратят их внимание, не только на развлекательные зоны, а и на общий архитектурный ансамбль комплекса.

Участниками Выставки стали украинские художники, которые в предыдущие годы в своих творческих практиках вдохновлялись эстетикой ВДНГ, — это Жанна Кадырова и Ксения Гнилицкая. Их работы будут временно экспонироваться на территории Экспоцентра. Так, например, проект «Реканонизация» 2017 года Жанны Кадыровой можно будет увидеть на входной группе павильона №2, а внутри оранжереи, где сейчас завершается реконструкция, — разместят «Сон Пьера Мичели, или памятник победы сапротрофов», работу 2019 года Ксении Гнилицкой.

В то же время 12 художников, среди которых Анатолий Белов, Екатерина Бучацкая, Богдан Бунчак, Ксения Гнилицкая, Алиса Колодуб, Евгений Коршунов, Дана Космина, Екатерина Лисовенко, Богдан Мороз, Даниил Немировский, Анна Самар, Елена Сиятовская и Дария Чечушкова, создали тематические арт-постеры о знаковых локациях ВДНГ: павильонах, лесе, яблоневом саде и фонтане. Работы разместили на главной аллее возле центрального входа в комплекс.

В начале июня также начался длительный проект «Питомник каштанов Саши Долгого». В прошлом году художник собрал в Киеве и прорастил около сотни каштанов. А уже в этом месяце высадил ростки деревьев на территории ВДНГ. Когда каштаны окрепнут — их пересадят на улицы Киева. Проект начнет реализовывать ряд экоинициатив, запланированных на территории Экспоцентра.

В целом художественные работы будут появляться на ВДНГ постепенно, продолжая и дополняя друг друга.

Куратором нового сезона стала искусствовед, знаток советской архитектуры и участница художественной инициативы «ДЕ НЕ ДЕ» Евгения Моляр. Идея проекта и визуальная концепция разработаны совместно с коммуникационным агентством Dontstop Agency, брендинговой студией COLOMO и при участии креативного продюсера ВДНГ Наталии Веревки.

«Мы хотим, чтобы ВДНГ вдохновлял на размышления о ценностях, о прошлом, настоящем и будущем, о том, какое значение для нас имеет наша история, а ее сохранение — наша общая ответственность перед будущими поколениями», — отмечает Евгения Моляр.

В течение теплого сезона в Пикник Саду ВДНГ также будет работать Шатер вдохновения. Там будут проходить культурные события — концерты, литературные чтения и лекции.

Напомним, что «Лето на ВДНГ» в этом году началось уже в мае и будет ждать гостей до самой середины осени. Именно в рамках этого сезона и будет реализована инициатива «ВДНГ вдохновляет».

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