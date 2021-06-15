Свежие факты о WHITE NIGHTS 2021. TULUM: новые хедлайнеры и маркетплейсы

Феерично-фантазийные WHITE NIGHTS 2021. TULUM наконец-то огласили 4-го и 5-го хедлайнеров. Ими станут немецкий продюсер Thomas Schumacher и итальянский хаус-дуэт Armonica. Артисты выступят на BACKYARD STAGE 19 июня.

Schumacher — революционер со стажем от мировой электронной музыки. Именно он вместе с Bodzin и Huntemann еще в начале 2000-х принес в электро-саунд глубокий интеллектуальный фундамент. Теперь у музыканта — 8 альбомов, 60 ремиксов и собственный лейбл Electric Ballroom. А его техно-концерты, желанные на всех площадках Европы, отличаются особенной виртуозностью и интимностью.

Знаменитый итальянский хаус-дуэт Armonica — это Андреа и Сальваторе. Музыканты признаются, что имеют противоположные интересы и абсолютно разные как личности. Например, Сальваторе любит моду и тусовки, Андреа — уединенное изучение новых технологий дома. Именно поэтому артисты отлично дополняют друг друга в создании музыки, как «черное дерево и слоновая кость в пианино».

Боги WHITE NIGHTS 2021 — лучшие артисты мира.

В пятницу 18-го июня сыграют:

на MAIN STAGE — Shuma, Elijah, Dovi, Ro Rousseau, yogurt dj и хедлайнеры Kerala Dust ;

на BACKYARD STAGE — APLAY Showcase: 8Kays, VOTUMA, Veronika, SHMN, TAAX и хедлайнеры WHOMADEWHO ;

на GREEN STAGE — Leta, Leopold K., Bon:Soir&Zhytar feat. Oxana, Cooper b2b Severyn, Stereoigor и INGRET Live ;

на BECHEROVKA STAGE — SkyBar Showcase: Manficha, Postig b2b Comax, Aplombo, The Advocate, Awl Alexander;

на INSIDE STAGE — POWER FM Party Radio Showcase: Special Key, Marrcuss, Original B, TRIISH, Tricky Nicki , KAEF , MUNFAKTA , PROBASS и GROOZIN;

на BOHO — RIM Showcase: Franc, mr.Sunny, Shtenge, Anton Bykov, Alevtina и Odeum.

19-го июня в субботу ждем выступлений:

на MAIN STAGE — ALLOISE , ERRAI, Kirik&Alia Palant, ILCHY, Leri и хедлайнеры dOP ;

на BACKYARD STAGE — ELEATICS Records Showcase: Monastetiq, The Organism, DJ Kon’, b2b и хедлайнеры Thomas Schumacher и Armonica ;

на GREEN STAGE — Dimitri the Alchemist, Nastia Arnaby, Mishukov&Bogdanov — GROOVECOCKTAIL, Jürgen Shustov b2b Stassy Miller и NMD Guru ;

на BECHEROVKA STAGE — БАЛКОНЛЮБВИ Showcase: KiYera, Tam4ix, Olyandra, Zadiraka, Novikova и Hilko;

на INSIDE STAGE — ALLOSYRUP showcase by PRODJ: OPEN, VELEGURA & KAREENA, SEMPAI & MAZHORA , RIDGE, BADABOOM и SERF SASHA;

на BOHO — CUBE RECORDS UA Showcase: Kolya Liner, Nickolas Grace, Wookey, Dim DGree, Dj Lutique, t-Zhuk, Vera Pogurskaya и Mo Cairo.

Вожди WHITE NIGHTS 2021 — украинские арт-деятели, известные во всем мире. Они так перевоплотят пространство, что гости точно забудут, в каком времени они находятся.

Элина Мансурова материализует в инсталляциях духов шаманов культуры майя.

Анна Надуда (Ani Svami) представит космические скульптуры из будущего в своей сложнейшей авторской технике (плетение скульптур из металлической проволоки); интерактивную концепт-скульптуру Зеркальное Яйцо; арт-станцию Elements из вторсырья; специальный проект ANi Garden (скульптуры, которые Аня творит в соавторстве с природой); интерактивную постановку скульптур «Зрители» (ответ художницы на явление информационной апатии и неосознанного поглощения медиапродукта).

Ксения Гнилицкая презентует серию Open Air.

Анна Оборская подарит WHITE NIGHTS абстракции «Брызги».

Серж Пайе — эпатажно-ироничную эротическую поп-арт серию Madame, montpensier?.

Мария Куликовская экспонирует серию объектов-слепков из стекловолокна,смолы и воска «Складки Времени/Складки Памяти».

Леся Ригорчук даст нам грань живописной реальности и фотографии — «Призма воды».

Институция X-platform специально для WHITE NIGHTS создаст грандиозный «Караколь» — масштабное воплощение старинного строения времен цивилизации майя.

Добавьте богемных штрихов. Маркетплейсы от лучших украинских брендов помогут воссоздать мистику «Белых ночей» в ваших образах.

Om.Cacao — погружайтесь в пространство Его Величества Какао (древнейшего напитка майя для силы и счастья).

Arley Sign — для улучшения стильного бохо-лука сделайте временное тату.

На WHITE NIGHTS 2021. TULUM покупайте TULUM. Это бренд двух подруг, которые долго путешествовали по Тулуму и из собранного там реманента специально для феста создали тематическую одежду.

Или очаровательные платья Boho RA? Это бренд вещей в самом что ни на есть истинном богемном стиле.

Дизайнерская лаборатория «FluRAnet» предложит всевозможные психодел-вещи от картин до одежды.

Divya Svara (санскрит «Божественный звук») — а как насчет волшебных звуков на основе сакральной геометрии с инструментами для саундхилинга?

eleven.eleven.aroma придаст фесту гармоничного аромата, представив благовония и эфирные масла специально для духовных практик.

Luksor Store и lexali jewelry — медитативный островок от двух синергичных мастеров: калимбы из ценных пород дерева, звуко- и литотерапия, талисманы и обереги из минералов.

NovaDrum — лепестковые барабаны и музыкальные инструменты для медитаций.

o’ba design — дизайнерские фуражки с собственными идеями.

В угоду санитарным нормам: невероятно стильные маски от RODINA X для «чистого контакта с будущим».

Zacerkovnaya — эксклюзивная арт-одежда с ручной художественной росписью.

TOI et MOI — как же попадать в магический эфир без французской нишевой парфюмерии и ароматов для пространства.

SETA Decor — без фантазийных аксессуаров никакого праздника не будет.

«Культурный Клуб» — один из первых хедшопов Украины обещает огромные скидки.

И как же без клубнички в июне? На десерт — товары No Taboо.

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