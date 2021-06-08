Накануне долгожданной премьеры девятой части саги «Форсаж» редакция Нового канала собрала самые интересные факты о франшизе и получила эксклюзивный комментарий исполнителя главной роли Вина Дизеля.

Компания Universal мастерски подогревает интерес публики к новому фильму «Форсаж 9». Эта франшиза хорошо известна любителям экшенов, поскольку уже две десятилетия зрители наблюдают за невероятными спецэффектами и драками. Сам же исполнитель главной роли Доминика Торетто Вин Дизель считает, что с его персонажем их объединяет далеко не страсть к адреналину:

— Если говорить о том, что общего между мной и Домиником, то это, конечно же семья. Я тоже ценю и уважаю семью, у меня сильная связь, и я вижу в этом ценность, — поделился Вин Дизель и тут же отшутился. — Что касается различий, то я в реальной жизни так не езжу на машинах и не перепрыгиваю со здания на здание.

Интересные факты о «Форсаж 9»:

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Снимать «Форсаж» в самых разных уголках планеты – фирменный стиль франшизы. Для девятой части саги локациями были выбраны Лондон, Эдинбург, Таиланд, Лос-Анджелес и Тбилиси.

Более 12 000 машин в общей сложности было задействовано в девяти частей «Форсажа», 2500 было уничтожено в процессе съемок.

Деннис МакКарти, главный по автомобилям на съемочной площадке, однажды высказался так: «Машины сами по себе являются частью актерского состава».

«Форсаж» самая прибыльная и продолжительная франшиза, кассовые сборы который во всем мире составили 5 миллиардов долларов.

Первый трейлер девятой часть стал самым просматриваемым анонсом в мире — почти 481 миллион просмотров за первые 7 дней с моменту публикации в сети

Премьеру девятой части «Форсаж» во всех кинотеатрах Украины зрители смогут посмотреть уже с 17 июня.

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