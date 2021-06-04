Куда поехать в отпуск летом в Украине? Топ-5 неочевидных мест в Украине

Ура, лето! А значит и отпуск уже на носу. Однако с пандемией и нынешними реалиями страшно планировать путевку заграницу заранее, а вдруг снова закроют какие-то страны? Поэтому лучший вариант этим летом — отдых в Украине. И, кстати, ничем не хуже. В Украине есть немало туристических мест, в которых ты и твои близкие еще точно не были. Представляем топ-5 локации для твоего отпуска этим летом. Впечатления от родных чудес — гарантированы.

Лемурийское (розовое) озеро

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Le Маршрутка (@lemarshrutka_official)

В Херсонской области возле Азовского моря есть уникальное соленое Лемурийское розовое озеро. Расположено оно у самого начала Арабатской стрелки вблизи села Приозерное и города Геничевск. Розовый цвет озеро получило благодаря микроводоросли Dunaliella salina, которая обитает в его очень соленой воде. Есть версия, что озеро — это остатки древнего Лемурийского моря. Доехать сюда можно на собственной машине или маршрутке от Геничевска к Генгорке, и далее 5 км пешком.

Как вы уже поняли, путь к озеру длинный, но он стоит увиденного. Лучше всего, отправляясь сюда, брать с собой запас воды, чтобы можно было попить и смыть с себя соль, поскольку вода здесь очень соленая. Босиком по озеру тоже лучше не ходить — соляное дно может повредить кожу. Поэтому хорошим вариантом для спасения станут рифовые тапочки, как для египетских кораллов.

Чтобы доехать до Розового озера, сначала можно остановиться в городе Геничевске. Он тихий, приятный и вполне подойдет для тех, кто хочет отдохнуть в тишине. Что касается пляжей, то их в Геничевске два — Детский и Дикий. На первом прекрасно отдыхать семьям с детьми, так как здесь совсем не глубоко, есть навесы, магазины, аттракционы. Второй же — самый популярный среди туристов, ведь море тут глубже, пляж уже, но нет такой инфраструктуры магазинов, как на первом.

Сказочный яр

Есть здесь фаны «Властелина колец» и города хоббитов Шира? У вас есть уникальная возможность не ехать в Новую Зеландию или Исландии, но побывать практически на съемочной площадке трилогии. Даже если вы не понимаете, о чем говорилось выше, Сказочный яр все равно удивит вас не меньше.

Всего лишь за 49 км от Киева, между Васильковом и селом Великая Бугаевка, посреди поля появился овраг — обрывы с высотой склонов до 30 метров. Впечатляет здесь и цвет травы — ярко-зеленого цвета!

Сюда лучше ехать на собственной машине, но можно добраться и от столичной станции метро Выставочный центр маршруткой №303, ехать до города Василькова. Гостиниц, чтобы переночевать посреди поля, нет, однако можно остановиться в собственной палатке со своей едой и консервами. Мусор после отдыха стоит забрать с собой.

Шацкие озера

«Голубые глаза Волыни» — так еще называют Шацкие озера за их хрустальную воду. Состоят они из 30 водоемов, крупнейшим из них является Свитязь. Для охраны этой красоты еще в 1983 году создан Шацкий природный национальный парк. Здесь можно насладиться прозрачной водой, свежим воздухом, сосновым ароматным лесом. Вода Шацких озер обогащенная глицерином и серебром, что поможет оздоровиться и набраться сил.

Туристы больше всего любят останавливаться на озерах Свитязь, Песочное и Пулимецкое. Здесь много развлечений: экскурсии, водные аттракционы, дайвинг, велосипеды и даже есть аниматоры для детей.

Остановиться здесь можно в четырех зонах отдыха — «Гряда», «Свитязь», урочище «Гушово» и «Песочное». На берегах озера расположено большое количество баз отдыха, частных коттеджей и домов, пансионатов. Также можно остановиться со своей палаткой, что получится почти бесплатно и позволит наслаждаться видами 24/7.

Остров Джарылгач

Мечтаешь попасть на Мальдивы? У нас есть собственные. Голубая вода, чистый белый песок и великолепные пейзажи — все это можно увидеть на украинских Мальдивах — на острове Джарылгач. Остров является крупнейшим по площади (62 кв.км) в акватории Черного моря и вторым по длине (42 кв. Км) на территории Украины.

Это прекрасное место для тех, кто любит отдыхать в тишине и покое, без суеты, аттракционов и толпы туристов, но одновременно наслаждаться природой, плавать в море и дышать соленым бризом. Море — основное развлечение на Джарылгаче, но это замечательно — настоящее единение с природой. Также вас очень удивят дельфины, которые скачут над поверхностью Черного моря и белые пески, как на тех же Мальдивах.

Кроме этого, здесь можно попробовать настоящее сафари — тебя посадят в открытый автомобиль и повезут по острову. Во время такой поездки можно увидеть косуль, оленей, диких лошадей, зайцев, диких кабанов и разных птиц.

Чтобы увидеть всю эту красоту, сначала нужно доехать до Херсона, затем пересесть на автобус до Скадовска, а оттуда уже на катере к Джарылгача минут 30. Остановиться на острове можно, как в специальных домиках, так и в своей палатке.

Бакота

Бакотский залив — уникальное место в Херсонской области, которое еще называют «украинской Атлантидой», ведь под ней похоронены десятки сел. Залив создали в 1986 году во время строительства Днестровской ГЭС. Жителей села Бакота, древней столице Низовья, принудительно выселили, дав на переезд восемь лет. Но в 1981 году уровнь Днестра начал постепенно подниматься, процесс длился шесть лет и унес под воду вместе с Бакотой несколько десятков сел.

Сейчас же Бакота стала одним из самых любимых мест туристов, которые хотят увидеть что-то новое в Украине. Микроклимат здесь приравнивают к крымскому, он мягкий и теплый. А все из-за гор, которые защищают залив от ветра.

Сюда лучше ехать с палатками, ведь здесь вы не найдете шикарного сервиса и модных отелей. Бакота создана для того, чтобы наслаждаться природой, воздухом и много плавать. Также здесь прекрасно можно провести рыбалку, поймать леща, судака и окуня. А для детей здесь есть и спортивные площадки, и аниматоры, и аттракционы.

Ехать сюда лучше на своей машине, но можно добраться и с помощью транспорта. Сначала в Каменец-Подольский или Хмельницкий, оттуда пересесть на автобус. Но довезет автобус только в соседние села — Гораевка и Старая Ушица, а дальше придется идти пешком около 2 км.

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