Пляжи Киева: где можно отдохнуть и искупаться летом 2021
Наверняка вы с нетерпением ждете открытия пляжного сезона и уже достали любимые купальники и плавки, а, возможно, даже успели позагорать! Но при выборе места для отдыха стоит быть очень внимательными – в Киеве далеко не все водоемы подходят для купания, так что, если вы хотите не только позагорать, но и поплавать, выбирайте одну из локаций в нашем списке. Мы собрали 10 безопасных пляжей Киева, где можно отдохнуть и искупаться летом 2021.
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Гидропарк. Пляж «Венеция».
Одно из самых популярных мест отдыха в столице. Здесь комфортные условия и для взрослых, и для малышей, чисто и много кафе, вот только нужно быть готовым, что людей на пляже будет много. Удобное расположение возле метро «Гидропарк» делает это место максимально востребованным летом.
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Гидропарк. Детский пляж
Это, пожалуй, лучшее место для отдыха с детьми, так как для них здесь множество развлечений и созданы все условия для безопасного отдыха – есть жилеты, круги, и постоянно дежурит спасатель. Единственный минус – много людей, так как этот пляж находится ближе всего к метро – прямо возле Венецианского моста.
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Труханов остров. Центральный пляж
Этот пляж особенно любит молодежь. Расположенный в центре Киева, он привлекает своей ухоженностью. Здесь есть все необходимое: кабинки для переодевания, туалеты, кафе. А при желании даже можно заказать доставку еды прямо на пляж J Из минусов – многолюдно и шумно, но это плата за удачное расположение: от метро «Контрактовая площадь» нужно перейти через Пешеходный мост, повернуть налево, и вы на месте!
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Парк Дружбы Народов. «Черторой»
Большой пляж, который подойдет для комфортного отдыха с компанией. Здесь обычно меньше людей, чем на других столичных пляжах, так как от метро «Петровка» приходится добираться на троллейбусе или маршрутке. Из плюсов – большой навес от солнца, раздевалки и питьевые фонтанчики. Из минусов – за водичкой и мороженным придется прогуляться в X-Park.
Чтобы попасть на пляж, нужно от метро «Петровка» доехать до остановки «Парк Дружбы народов» и перед входом в сам парк свернуть налево.
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Пляж озера Тельбин
Озеро Тельбин, расположенное на левом берегу Киева, на Березняках, считается одним из самых чистых водоемов в столице. За ним ухаживают, ежегодно чистят, а территорию вокруг за последний несколько лет привели в порядок: на пляже чистый белый песочек, вокруг озера расположились беговые и велодорожки, а по периметру – множество кафе и магазинчиков.
Добраться до пляжа проще всего от метро «Левобережная» на маршрутке. Выходить на остановке «Церковь» (ул. Павла Тычины).
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Пляж на Днепровской набережной. «Березняки»
Еще одна локация для отдыха на Левом берегу – узкая длинная полоса пляжа вдоль Днепровской набережной. Здесь можно не только поплавать и позагорать, а и покататься на сапах, байдарках, катамаранах или арендовать беседку с мангалом. Через дорогу расположен большой супермаркет, поэтому кроме подстилки можно с собой ничего не брать. Людей много, но вид на склоны Правого берега всё окупает!
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Пляж озера Радунка (Радужное)
Для любителей теплой воды идеальным вариантом будет пляж возле озера Радужное в Днепровском районе, на Воскресенке. Благодаря небольшим размерам водоем в жаркую погоду отлично прогревается. Но стоит быть внимательными – в Радунке много водорослей, и на глубине они представляют серьезную опасность, так что переплывать озеро спасатели не рекомендуют. Зато здесь можно взять напрокат катамараны и небольшие лодочки, а для малышей возле пляжа есть игровая зона.
Добраться можно от метро «Левобережная» или «Лесная» на автобусе или маршрутке. Выходить на остановке «ул. Радужная», впрочем, вряд ли вы проедете – озеро расположено близко к дороге, и его видно при подъезде.
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Пляж «Вербный» на Оболони
И хотя на красивой Оболонской набережной нет пляжа, совсем рядом расположено озеро Вербное – глубокое и чистое с достаточно ухоженным пляжем. Здесь нет лежаков и навесов, зато есть мелкий белый песочек и чистое прохладное озеро с подземными ключами. Глубина озера – 22 метра, так что, несмотря на его небольшую ширину, стоит быть бдительными и особенно внимательно следить за малышами.
До Вербного озера можно дойти пешком от метро «Петровка» или же проехаться на маршрутке от метро «Оболонь» до остановки «Приозерная».
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Пляж возле «Южного берега Киева»
Еще одно культовое для молодежи место на Трухановом острове, потому что на территории пляжа расположился достаточно большой «Южный берег Киева» – трендовая летняя локация с баром, кафе и ночными вечеринками. Здесь есть удобные бесплатные шезлонги (правда, их немного), кресла-мешки и большой навес от солнца. И бонусом – красивый вид на Днепр и правый берег.
Чтобы попасть на этот пляж, нужно перейти через Пешеходный мост и свернуть направо. Пройдите немного вперед – и вы на месте!
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Пляж «Троещина»
О том, что городской пляж на ул. Деснянской в прошлом году обновили, знают немногие, поэтому обычно здесь нет толпы. Расположенный возле села Троещина, пляж полностью оборудован для комфортного отдыха – чистый песок, новенькие раздевалки, детская площадка, зона для пляжного волейбола и турники. Здесь каждый найдет, чем заняться! Добраться можно от метро «Черниговская» на маршрутке до остановки «Почтовое отделение 230».
Фото: IStock
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