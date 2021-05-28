Новый «Форсаж» скоро в кинотеатрах: Чего ждать от девятой части

Девятая часть культовой франшизы выйдет в широкий украинский прокат уже 17 июня 2021.

По сюжету Доминик Торетто залегает на дно и живет спокойной жизнью с Летти и их сыном Брайаном. Однако у судьбы другие планы, ведь опасность прошлых ошибок всегда скрывается за мирным горизонтом. Опасная кибертерористка Сайфер решает отомстить Доминику за предыдущие неудачи и использует для этого профессионального наемного убийцу Джейкоба (Джон Сина), который к тому же, является давно брошенным братом Торетто.

– Главные герои окажутся в самых разных уголках планеты – от Лондона до Токио; от Центральной Америки до Эдинбурга; от скрытого бункера в Азербайджане до шумных улиц Тбилиси. Старые друзья воскреснут, заклятые враги покажут себя снова и истории будут переписаны, ведь семью ждут невероятные доселе испытания, – отмечают продюсеры франшизы.

К ролей в проект вернутся Мишель Родригез, Крис «Ludacris» Бриджес, Брюстер, Натали Эммануэль, Сон Кан. К ним также присоединятся обладательницы премии «Оскар» Хелен Миррен и Шарлиз Терон. Впервые в фильме появится лауреат премии «Грэмми», известная певица Карди Би в качестве Лейза – девушки, которая связана с прошлым Доминика.

Сценарист, режиссер и продюсер Джастин Лин уже в пятый раз вернулся для работы над новой частью фильма. Предложение возглавить режиссерское кресло стала для него неожиданностью и радостью. Лин не работал над последними двумя частями франшизы, хотя и поддерживал хорошие отношения со звездой саги Вином Дизелем и всей семьей команды «Форсаж». Однако идея поработать над лентой снова изрядно захватила его. «Если честно, я даже не думал, что мне когда-нибудь представится такой шанс», – рассказывает Джастин Лин. – Я считал, что в течение тех четырех частей фильма, над которыми я работал, мне удалось достичь всего, что хотел. Но однажды утром я проснулся и понял, что эта история невероятно многогранна и нам действительно есть, что исследовать. В «Форсаж 9» я пытался совместить истории из прошлых восьми частей, чтобы наконец дать ответы на все вопросы наших фанов».

– Такого накала эмоций вы еще не видели, – комментирует режиссер. – Мне кажется это именно то, за что фаны так сильно любят сагу. Именно благодаря героям, к которым так сильно приросла аудитория, нам удается двигать сюжет вперед.

Актеры с восторгом отнеслись к возвращению режиссера, которому под руководством Дизеля, одного из главных архитекторов франшизы в течение двух последних десятилетий, удалось вывести историю на уровень мирового блокбастера.

– Чтобы завершить эту эпоху саги я, понимал, что рядом мне потребуется режиссер, который одновременно является моим партнером и знает франшизу как никто, – говорит Дизель.