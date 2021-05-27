В Киеве открылась выставка украинского современного искусства «Відкрита можливість»

180 произведений 50 мастеров живописи, фотографии, скульптуры, видеоарта из частных коллекций, 2 месяца – Центр современного искусства М17 приглашает посетителей исследовать вехи развития украинского искусства с 21 мая до 25 июля 2021 года.

От одесского концептуализма и Харьковской школы фотографии до киевского нонконформизма и украинской «новой волны», а также художников «вне системы» – выставка «Відкрита можливість» охватывает различные стилистические и временные координаты, предлагая посетителям взгляд на современное искусство Украины через одну из возможных моделей музейного собрание «здесь и сейчас», основу для которого закладывает общий вклад украинских коллекционеров.

– Это первая подобная выставка, которая охватывает такой широкий спектр художников, объединяя их одной темой – темой коллекционирования. Сегодня именно этот взгляд для нас интересен, так как результатом подобных проектов может стать Музей современного искусства, – отметил на церемонии открытия выставки Юрий Когутяк, президент Havas Creative Group Ukraine, меценат, председатель правления Украинского Клуба Коллекционеров Современного искусства.

Совместный проект Украинского Клуба Коллекционеров Современного Искусства и Центра современного искусства М17 стал логическим продолжением многолетних переговоров между Украинским Клубом Коллекционеров Современного Искусства и французским Центром Помпиду о дарении Центра произведений современного искусства Украины. Кроме УККСМ к участию присоединились и другие коллекционеры Сергей Лебединский, Евгений Деменко, Татьяна Осадчая, Стелла Беньяминова, Леонид Комский, Эдуард Дымшица, Максим Волошин, Сергей Махно, Игорь Абрамович, Игорь Воронов, Михаил и Алексей Василенко, а также Александр Самченко.

Каждая коллекция – это отдельное пространство, в котором коллекционер собирает символы, знаки и истории, важные для него. Отбор уникальных работ из частных коллекций осуществляли кураторы выставки – Александр Соловьев и Виктория Бавикина.

На пресс-конференции по случаю открытия проекта один из основателей УККСМ, меценат, основатель Zenko Foundation, Зенко Афтаназив, поделился концепцией проекта:

– Выставка в М17 – это проект, посвященный дару украинских коллекционеров – передачи ими достояния украинских художников в музей Помпиду. Поставив задачу представить Украину в отдельном международном проекте, мы отобрали лучшие образцы современного украинского искусства, часть которых представлена ​​сегодня в залах М17.

– Инвестиции в искусство – это важный вклад в культурное наследие страны. Хочу поблагодарить Украинский Клуба Коллекционеров Современного Искусства и всем коллекционерам, художникам и кураторам, которые присоединились к созданию этого проекту, собрав 180 уникальных работ из частных коллекций, отметила на церемонии открытия Наталья Шпитковська, директор ЦСИ М17.

– Харьковская школа выходит за рамки локального контекста города на востоке Украины – это глобальный художественный проект, объединяющий противостояния и бегство от советской реальности, эксперимент и вызов, интимное и политическое. Харьковская школа фотографии бесспорно является нашим культурным достижением, поэтому заслуживает признание не только в Украине, а и за рубежом, – отметил Борис Гринев, коллекционер, соучредитель Grynyov Art Collection, член УККСМ.

О предпосылках возникновения проекта рассказал Вадим Мороховский, коллекционер, основатель Музея современного искусства в Одессе:

– Создавая Музей современного искусства в Одессе, мы понимали, что значительная часть работ одесских художников не были доступны широкой аудитории, из-за чего о некоторых авторах начинали забывать, поэтому и появилась необходимость собрать их вместе и для начала объединить несколько коллекций. Логическим образом мы выбрали период от нонконформистов 60-х и до сегодняшнего дня. Сегодня в экспозиции Центра М17 представлены работы многих из них.

Следовательно, и подаренные собрания искусств, и выставка в М17 являются продолжением совместной деятельности украинских коллекционеров, направленной на продвижение украинского искусства как за рубежом, так и «дома», и на популяризацию культуры коллекционирования.

Кроме того, проект «Відкрита можливість» раскрывает важные подходы к формированию образов «современного» – возможности создания собственных интерпретаций, нарративов и инициатив, свободных от влияния государственных идеологий и политик, и не ограниченных один за другим. В нашем случае – путем сбора объектов искусства. А также демонстрирует открытость такой возможности для всех желающих.

Программа проекту предусматривает проведение кураторских экскурсий, лекций, дискуссий, круглых столов, посвященных теме коллекционирования, музеефикации и аспектам современного украинского искусства.

Проект реализован при поддержке Украинского Клуба Коллекционеров Современного Искусства в пределах исследовательского направления М17 «PROколекции».

Экспозиция открыта с 21 мая по 25 июля 2021

Часы работы: вторник – воскресенье, с 11:00 до 21:00

Организаторы выставки придерживаются всех требований проведения массовых мероприятий в период карантина, чтобы гарантировать безопасность гостей.

Что еще важно знать

Центр современного искусства М17 – культурная институция, которая стремится стать местом диалога для профессиональных кругов, платформой для изучения и исследования исторических и современных культурных процессов. Вместе с украинскими и международными экспертами мы предпочитаем обучать и вдохновлять украинское общество; через выставки, разнообразные художественные и образовательные практики способствовать положительной трансформации. ЦСИ поддерживает художественные эксперименты, коллаборации и международные обмены для экспертов и художников различных направлений для интеграции украинского искусства в мировой контекст.

Украинский Клуб Коллекционеров Современного Искусства – объединение людей, чьей страстью является современное украинское искусство. Целью деятельности Клуба является изменение культурной политики, интеграция Украины в мировой культурный контекст, а также развитие современного искусства на местном, региональном и международном уровнях. В частности задачами Клуба является популяризация коллекционирования, как механизма сохранения культурного наследия и поддержки украинских современных художников; организация и проведение культурно-просветительских проектов; каталогизация наследия современного украинского искусства; налаживание контактов между коллекционерами и музеями, галереями и художниками. В Клуб входят: Зенко Афтаназив, Юрий Когутяк, Михаил Царев, Андрей Адамовский, Владимир Шпильфогель, Борис Гринев и Вадим Мороховский.

Центр Помпиду – национальный культурный центр в Париже, который входит в перечень ТОП-5 мировых музеев современного искусства. Центр Помпиду является 12-м по посещаемости музеем мира с показателем в 912,803 визитеров в 2020 году, и насчитывает в своей коллекции более 100,000 работ периода ХХ и ХХI веков от авторов со всего мира, является крупнейшей коллекцией современного искусства в Европе, и второй (после нью-йоркского Музея современного искусства) – в мире.

PROколекции – исследовательский направление ЦСИ М17, призванный проанализировать феномен коллекционирования, а также идентифицировать значение частных инициатив в поддержке и развитии художественных процессов в Украине, в историческом разрезе и в современности.