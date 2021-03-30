Пасха 2021: что положить в пасхальную корзину

Пасха, крашенки и вино. А что еще взять?

Святить или не святить? Этот вопрос беспокоит всех, кто собирается идти в церковь на праздник Пасхи, который в этом году будем отмечать 28 апреля. Собирать пасхальную корзину нужно правильно, ведь некоторые продукты нужно освящать обязательно, а некоторые – вообще брать не рекомендуется.

С пасхальной корзиной верующие приходят в церковь в Великую субботу. Именно тогда начинаются богослужения, празднующие Воскресение Христа. После литургии, которая длится всю ночь с субботы на воскресенье, около четырех часов утра священнослужители проводят пасхальный крестный ход. И только после этого они освящают паски и пасхальные корзинки.

В стандартной пасхальной корзине должны быть:

Паска. В христианской религии она символизирует тело Христа и полноту жизни. По традиции, печь паски можно только в Чистый четверг, Страстную пятницу и в субботу утром. В остальные дни этого делать не рекомендуют. Поэтому если решите купить паски вместо того, чтобы печь самостоятельно, узнайте, пекут ли в пекарне в правильные дни.

Крашенки и писанки. Яйца в христианском обряде символизируют Гроб Господень, в котором скрыта вечная жизнь. Чтобы покрасить яйца, обычно используют натуральные красители – луковую шелуху, сок из свеклы – или искусственный краситель. На писанках изображают различные узоры. Делают это с помощью писачка с воском и красок.

Молочные продукты. В пасхальную корзину можно положить сыр, сметану или творожную паску.

Мясо. Традиционно в церкви на Пасху святят буженину, колбасы, копчености и сало.

Вино. Единственный алкоголь, который подходит для освящения в церкви, – это кагор.

Соль и хрен. Первый продукт кладут в пасхальную корзину как символ достатка и здоровья, а второй – как символ силы духа.

Помните, что освященную пищу нельзя выбрасывать. Ее нужно съесть за праздничным завтраком и поделиться с родственниками и соседями.

Фото: IStock