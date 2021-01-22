Музыка для тренировок 2021: Треклист для любого вида спорта
Соосновательница и тренер спортхаба ЕБШ Юлия Шум поделилась подборкой треков, под которые любит тренироваться сама и заниматься с гостями. Так что сохраняй и себе – идеальный плейлист для тренировок! Листай вниз, если хочешь найти уже готовые подборки треков.
Музыка стала неотъемлемой частью нашей жизни. Невозможно представить день без прослушивания любимых исполнителей, а наушники — обязательное сопровождение смартфонов. Под песни мы ходим на работу, отправляемся в поездки и занимаемся спортом.
Музыка заставляет нас грустить, радоваться, веселиться и даже тренироваться. Уверены, что вы не единожды начинали пробежку с выбора подходящего трека. Или искали на YouTube мелодии для занятий йогой. А может даже подражали Рокки и проматывали в голове текст песни Eye Of The Tiger при занятии боксом.
5 упражнений для домашних тренировок
TRX: что это, и как начать тренировки
Доказано, что музыка позитивно влияют на эффективность тренировок. Треки задают ритм, выступают дополнительным мотиватором и помогают сконцентрироваться на дыхании. Так что пора и тебе составить свой плейлист для тренировки, и вот тебе небольшой 🙂 список треков от Юлии Шум:
Stimming & HOSH & Solomun & DAVID AUGUST – Ice Cream & Bonus Miles
Stimming – November Morning
Marc Romboy vs Stephan Bodzin – Atlas
Vitalic – Levitation
Gesaffelstein & The Weeknd – Lost in the Fire
Trentemoller – Still On Fire
Cole – Trouble
A$AP Rocky – Babushka Boi
Kendrick Lamar – DNA.
Kendrick Lamar – ELEMENT.
SHOUSE – Love Tonight
Labrinth & Zendaya – All for Us Lyrics
Monolink – Return To Oz
Tame Impala – The Less I Know The Better
Monolink – Father Ocean
Boris Brejcha & Ann Clue – RoadTrip
New Order – Blue Monday
Denzel Curry – RICKY
Tyler, The Creator – EARFQUAKE
JID – 151 Rum
Drake – Nonstop
TOO SHORT – Blow The Whistle
Cero Ismael – Darling
Juicy – Doja Cat
A$AP Ferg ft. Future – New Level
Lizzo – Tempo (feat. Missy Elliott)
Solomun – Customer Is King
Agoria – You’re Not Alone Feat. Blase
Foals – Late Night (Solomun Remix)
Tyga feat. Offset – Taste
Smiler – Enza
Kendrick Lamar – M.A.A.D. City
ASAP Mob Feat. Juicy J – Yamborghini High
Jordan Burns – Weekend
Die Antwoord – Baby’s on Fire
Marie Davidson – Work It (Soulwax Remix)
Tyga – Lightskin Lil Wayne
А если тебе лень скачивать эти треки, лови топ-10 подборок музыки для тренировок с Soundcloud:
Музыка для бега
Музыка для йоги
Музыка для стретчинга
Музыка для кардио
Музыка для пилатеса
Музыка для зумбы
Музыка для TRX
Музыка для сайклинга
Музыка для утренней зарядки
Музыка для бокса
В тему:
Комплексная тренировка на свежем воздухе