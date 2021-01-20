Каждая девушка может привести свою кожу в порядок, правильно подобрав уходовые процедуры. Одно из самых универсальных средств – это пиллинг, но для того, чтобы эффективно очистить кожу, вовсе не обязательно сразу записываться в салон. Можно и в домашних условиях приготовить эффективное средство, например, кофейный скраб для тела.

Скраб из кофейной гущи можно смело называть волшебным, так как его положительное влияние на кожу просто огромно. Кофеин расширяет сосуды, улучшает кровообращение как в коже, так и в подкожном слое. Вследствие этого ускоряются процессы обмена, быстрее расщепляются жиры. Он также выводит из клеток лишнюю жидкость, в итоге кожа становится более упругой и гладкой, а параллельно (вот оно, самое главное!) уменьшаются объемы тела, и снижается вес!

И как бонус, природные антиоксиданты, содержащиеся в кофе, омолаживают кожу и поддерживают ее красоту.

Томатная маска для лица

Теперь, когда ты поняла, что больше не будешь выбрасывать кофейную гущу, время записать несколько самых действенных рецептов скрабов из кофе.

Кофе + овсяные хлопья

1 ч.л. кофейной гущи смешай с 1 ст.л. перемолотых овсяных хлопьев, и добавь 1 ч.л. сметаны, домашнего йогурта или сливок. Скраб нанеси на кожу, и массирующими движениями распредели по телу. Через 2-3 минуты смой прохладной водой.

Очень важно, чтобы гуща была из натурального кофе без сахара и молока.

Кофе + гель для душа

Для похудения лучше всего использовать скраб из кофейной гущи и твоего обычного геля для душа. Смешай компоненты в небольшой чашечке, нанеси на проблемные места и тщательно разотри. Для усиления эффекта используй массажную мочалку.

И помни: бедра растираются снизу вверх, живот – круговыми движениями, руки – от запястья к плечу.

Кофе + мед

Этот скраб обладает антицеллюлитными и тонизирующими свойствами. Смешай кофе и мед в пропорции 1:2, нанеси на кожу и массируй в течении 5-10 минут, а затем смой теплой водой.

Уход за кожей лица летом

Усилить эффект после такого пиллинга поможет горячая ванна с различными эфирными маслами.

И еще одно! После скрабирования, чтобы не пересушить кожу, обязательно нанеси увлажняющий крем.

Фото: IStock