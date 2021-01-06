Красиво составить текст поздравления с Рождеством своими словами может не каждый. Не знаешь, что написать от всего сердца близким? Мы поможем тебе хорошо сформулировать поздравления с Рождеством в прозе. Читай дальше – и выбирай лучше поздравления с Рождеством или вдохновляйся на собственный текст.

Поздравления с Рождеством в прозе

Поздравляю с Рождеством Христовым! Пусть путеводная звезда поможет найти верную дорогу в любой ситуации, а в жизни всегда будет место чуду. Желаю, чтобы рождественская сказка принесла в дом любовь, тепло и счастье.

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В этот день родился сын Господний! Пусть будут благословенны ваши дела, а ваши помыслы – чисты. Пусть Бог бережет вас и вашу семью от злых людей, болезней и скверных мыслей! С Рождеством Христовым!

Поздравляю с Рождеством Христовым и от души желаю ценить каждый добрый момент своей жизни, уметь прощать, заниматься делом по душе. А для того, чтобы все удалось, желаю крепкого здоровья, большой удачи и искренней веры.

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Хочу поздравить со Христовым Рождеством и пожелать добра и мира! В семье — любви, в душе — покоя, в сердце — веры. Пусть Ангел-Хранитель ведет за руку к счастью, оберегая от бед и печали. С Рождеством!

Поздравляем с Рождеством! Пусть Вам всегда звезды светят ярко, пусть Ангел помогает и направляет в пути. Пусть в жизни окружает доброта и счастье. И чтобы в жизни чудеса случались, а главные мечты — осуществлялись!

Счастливого Рождества!

Фото IStock

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