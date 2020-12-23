Как это было: Состоялась премьера феерического ледового шоу «ЧАРОСВИТ»

19 декабря в зимнем городке Osocor Winter Village представили премьеру циркового ледового шоу «Чаросвит». Потрясающие пируэты, яркие костюмы, лучшие спортсмены и фигуристы мира и колдовская атмосфера Хогсмид — все это смогли увидеть и почувствовать зрители сказочного действа.

Знаменитый на весь мир проект, который гармонично соединил в себе фигурное катание и цирк, создал Юрий Савельев. Для этого он собрал команду исключительно суперпрофи: лучших артистов, спортсменов и фигуристов. Saveliev Grand удалось без преувеличения влюбить в себя весь мир. Они срывали аплодисменты в США, Китае, Японии, Израиле, Сербии, Хорватии, Эстонии, Индонезии, Чили, Черногории, Латвии, Литве и других странах. И не планируют останавливаться.

19 декабря в полном магии Osocor Winter Village действительно творились чудеса. Причем как на льду, так и в самом городке среди посетителей. Сфотографировать себя на фоне магических декораций и иллюминации, получить наслаждение от созерцания шоу и встретить, прогуливаясь, звезд и известных блогеров — это ли не маленькое чудо?

Цирковое представление на льду будет проходить 25, 26, 27, 28, 29 и 30 декабря и 1, 2, 3 и 7 января в 17:00.

Сейчас основная программа городка проходит с 11:00 до 17:00. А с 17:00 до 22:00, когда зайдет солнце, гостей ждут самые атмосферные катания на коньках в окружении сияющих праздничных инсталляций.

Фото: Никита Кабанов

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