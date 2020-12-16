В Киеве состоится цирковое шоу на льду: Куда пойти в зимний выходной

В зимней резиденции Osocor представят театрализованное ледовое шоу для всей семьи «ЧАРОСВИТ».

С 19 декабря каток Osocor Residence станет сценой для единственного на территории Украины цирка на льду Saveliev Grand. С его участием здесь развернется сказочно-магическое театрализованное шоу под названием «ЧАРОСВИТ», которое можно будет увидеть 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 декабря и 1, 2, 3 и 7 января в 17:00.

Основателю Saveliev Grand Юрию Савельеву удалось невероятное: собрать лучших спортсменов и цирковых артистов мира и мастерски совместить фигурное катание и цирк в один вид искусства. Да еще и такой впечатляющий и зрелищный, что нельзя отвести взгляд и сдержать эмоции.

Сочетание классического циркового искусства с грацией фигурного катания позволяет взглянуть на цирковое представление по-новому. Головокружительные и очень техничные трюки фигуристов, динамичное движение на льду, эксклюзивные костюмы, невиданный ранее жанр и магическая атмосфера Osocor Winter Village — стоит ли говорить, что поход на шоу «ЧАРОСВИТ» станет идеальным сценарием зимнего уикенда для всей семьи.

Феерический проект уже сорвал овации в США, Японии, Китае, Индонезии, Израиле, Хорватии и многих других уголках мира. С 19 декабря увидеть его вживую смогут посетители Osocor Winter Village. Не пропустите такую ​​эксклюзивную возможность, ведь аналогов этому шоу в Украине — просто нет!

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