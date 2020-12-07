Когда День святого Николая 2020 в Украине: традиции праздника

Ты уже готовишь подарки на День святого Николая Чудотвоца? Читай, когда он будет и как празднуется

Всем родителям и крестным приготовиться – грядет День святого Николая, а значит детвора будет ждать чуда, магии и немного подарков за хорошее поведение. Еще есть время разузнать, чего хочет детвора. Более того – присоединиться к благотворительным акциям и побаловать детей из детдомов или интернатов. Главное, не пропусти праздник!

Когда День святого Николая в Украине в 2020?

День святого Николая – это время доброты и щедрости. Каждый может почувствовать себя немного волшебником и порадовать дорогих себе людей. В этот день принято класть подарочки под подушку родственникам и крестникам. И, конечно, помогать детям, лишенным родительской любви или хороших условий проживания. Православные празднуют День святого Николая Чудотворца 19 декабря. В 2020 году эта дата выпадает на субботу. А вот католики чуть раньше – 6 декабря. Разница в датах празднования объясняется различием летоисчесления Григорианского и Юлианского календарей. А это целый 13 дней.

Кто такой святой Николай?

Не зря святого Николая выбрали покровителем детей и даже путешественников. Он прославился, как один из самых добрых, честных и щедрых людей своего времени. Николай (Николаус) – реальный мужчина, который жил в III – IV тысячелетия в государстве Ликия (территория современной Турции). Он родился в богатой семье и по преданию, был вымолен у Бога. Николаус посвятил себя служению Всевышнему и отдал свою жизнь на помощь нуждающимся и бедным многодетным семьям. Вскоре Николауса избрали византийским епископом в самом крупном городе Ликии – Мире.

О добрых делах этого человека ходит много легенд. Одна из самых популярных – Николаус приходил в бедные районы и тайно дарил многодетным семьям еду, одежду или деньги, подкладывая их под дверь или на окна. Чаще всего упоминается история о трех бедных сестрах, которые не могли выйти замуж, так как не было приданого. Им оставалось идти на улицу и зарабатывать неблагородным путем, но Николай спас их от позора, тайно одарив золотом. Деньги упали в носочки девушек, которые сушились у окна. Это предание стало основой европейской традиции – класть подарки в праздничные носки, вывешенные у камина. За свои благие деяния Николай был возведен в ранг святого. А в день его смерти был учрежден новый праздник в его честь.

Какие традиции принято соблюдать на День святого Николая Чудотворца?

В Украине в преддверии праздника дети пишут письмо святому Николаю или озвучивают родителям свои пожелания. Но сначала честно подсчитывают с родителями свои хорошие и плохие поступки. По легенде Святой Николай целый год присматривает за всеми детишками и дарит подарки по заслугам. Послушным кладет под подушку подарочки, а непослушным – розги. Утром дети смотрят под подушку и знают, доволен ли ими Святой. Ведь вознаграждаются только хорошие, добрые и достойные поступки.

Что подарить на День святого Николая?

Если письмо к святому Николаю не пришло, то вдохновляйтесь нашей подборкой:

полезные сладости

развивающие игрушки

впечатления (билеты в зоопарк или на новогоднее представление)

настольные игры

книги

одежда

Быть волшебником для детей так легко. Не пропустите возможность сделать кого-то счастливым.

Фото – istock, pinterest.com

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