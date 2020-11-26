Новый год 2021: Когда лучше всего ставить елку

Совсем скоро мы будем встречать новый 2021 год! И конечно, пора уже задуматься о том, чтобы поставить елку. Но за заботами, работами и другими делами, мы все чаще откладываем это событие в дальний ящик, и в итоге ставим зеленую красавицу в последние дни декабря. Но оказывается, есть благоприятные даты, чтобы поставить новогоднюю елку, на которые можно ориентироваться, и добавить это знаменательное событие в свой планнер.

Итак, когда же рекомендовано ставить новогоднюю елку в преддверии 2021 года

Самая ранняя дата – это день зимнего солнцестояния, 22 декабря. Это самая благоприятная дата на весь декабрь, если верить восточной науке фэншуй.

Но если не успеваете в этот день, не расстраивайтесь, поставить елку можно и накануне католического Рождества – 24 декабря, и в само Рождество – 25 декабря. Тем более в Украине – это выходной день, так что времени у вас будет предостаточно!

А если вы совсем загружены, ставьте елку 29-30 декабря (31 декабря вам точно будет некогда, вы будете готовить праздничные салаты!), ведь именно с этой даты в большинстве компаний начинаются новогодние выходные. Только не забудьте, если вы хотите живую елку, приходите за ней с самого утра, та как красивые быстро разбирают!

Фото: IStock

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