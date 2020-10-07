На радость «любимкам»: Nilletto выступит в Киеве

Вчера — простой парень-танцор, который выкладывает свои танцевальные ролики на Youtube. Сегодня — автор одного из самых громких хитов 2020 года и кумир девушек всего постсоветского пространства. Nilletto, он же Данил Прытков, приедет в Киев 28 ноября.

Он начинает петь на втором курсе университета. Дальше — попытки писать песни самостоятельно, первые успехи, участие в телевизионных шоу. И вот однажды вместе с товарищем (который, кстати, сегодня его менеджер), Данил закрывается дома, чтобы творить. И пишет «Любимку» — музыкальную бомбу, которая собрала более 178 миллионов просмотров на Youtube и заняла 34-е место в мировом рейтинге приложения SHAZAM; песню о сложных отношениях, ставшую вирусной и в рекордный срок разорвавшую TikTok.

После нее об артисте заговорили все. Его приглашают на беседы известные интервьюеры (Ирина Шихман с «А поговорить ?!», Василий Трунов и Николай Редькин с «Вписка»), с ним выходит немало шоу («Вечерний Ургант», «Agentshow», «Музыкалити», «Пошазамим», «Студия 69», «Comment Out»), а количество подписчиков Nilletto в Instagram растет едва ли не ежеминутно.

Казалось бы, чего еще желать? Наслаждайся моментом! Но нет, Данил снова штурмует музыкальные олимпы, записывает сразу несколько песен с известными артистами (Zivert, Клава Кока, Rauf & Faik) и собирает первые большие залы. Он не боится стать артистом одной песни. Niletto просто радует фанатов музыкой, заряжает всех вокруг позитивом и остается тем же простым парнем, которым и был: покупает фастфуд, ездит на общественном транспорте, живет за городом с мамой и пишет песни, которые ему по душе.

28 ноября Данил согреет сердца столичных меломанов именно этими песнями. А значит, у вас есть лишь несколько месяцев, чтобы научиться всем танцевальным движениям из «Любимки».