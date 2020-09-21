Легкая история о сложных отношениях между мужчиной и женщиной: Где посмотреть спектакль?

24 сентября в ивент-пространстве PMHUB состоится спектакль театр-студии «Черный квадрат» – «Женщины оптом и в розницу».

«Черный квадрат» представляет комедию про отношениях между мужчиной и женщиной. Где-то они очень запутанные, где-то — нежные и трогательные, а иногда — просто смешные. Но эти истории знакомы каждому на эмоциональном или даже интуитивном уровне.

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«Женщины оптом и в розницу» — не о философии и закрученном сюжете: здесь нет рассуждений о смысле жизни или трагичности судьбы. Это легкий и острый рассказ, который точно вызовет эмоции и поднимет настроение каждому. Так что не пропустите!

Когда: 24 сентября, 19:30

Где: PMHUB (Иоанна Павла II, 5)

Билеты: от 300 грн