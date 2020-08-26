На киевском ВДНГ начал работать большой роботопарк

Экспозиция знакомит с девятью самыми популярными представителями мира роботов, известных по популярным комиксам, фильмам и видеоиграм.

Работа парка уже стартовала.

Роботовыставка «Восстание роботов» — это посвящение сказочному миру машин, в котором в детстве хотя бы однажды побывал каждый взрослый. Вырастая, дети забывают о сверхчеловеческих способностях роботов. Со временем, в жизни взрослых, сказочные существа превращаются из фантастических супергероев в обычную технику для ежедневной помощи, но только не в роботопарке ВДНГ. Все экспонаты, которые можно увидеть здесь, прибыли на территорию Экспоцентра прямиком из детских мечтаний и сказочных фантазий.

Для того чтобы даже взрослые вспомнили про уникальность и подвиги роботов, все они выполнены в оригинальном размере. Высота фигур от 3-6 метров. Каждый робот имеют уникальное строение, характер и наделен фантастическими способностями: умением летать и сверхбыстро бегать, а иногда и превращаться в другие предметы.

Есть на выставке и кинематографическая сцена космической битвы. Обломки машин рассказывают про прошлую, отважную жизнь роботов. Эти декорации, обязательный инструмент лазерных боев — сверхсовременные бластеры и другие сюрпризы — со дня на день также будут доступны для маленьких посетителей и их интерактивных игр на территории роботопарка.

Экспозиция «Восстание роботов» пробудет на ВДНГ до 1 ноября. Выставка работает в парковой зоне между первым и третьим павильонами, ежедневно с 10:00 до 21:00.

В тему:

ВДНГ: список локаций с развлечениями и подробная карта